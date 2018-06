Aprender del pasado y mirar al Vetusta

Aprender de los errores que se han cometido otras temporadas y aprovechar el impulso del Vetusta, -que el año que viene estará a una sola categoría del primer equipo-, para armar una plantilla corta que aumente la competitividad para luchar por el ascenso a Primera. "Los últimos años por estas fechas siempre hablábamos de hacer una plantilla corta y por una razón u otra no ha podido ser. Tenemos que aprender del pasado. Además, el ascenso del Vetusta nos da una mayor garantía de los chicos de la casa y nos obliga a tener una plantilla corta para que los jóvenes tengan oportunidades", aclaró César Martín ayer después de la presentación de Boateng.

El responsable de relaciones institucionales del club no quiso hablar de nombres concretos respecto a posibles fichajes, pero dijo que "hay cosas muy avanzadas que iremos anunciando en las próximas fechas. El mercado está muy verde, habrá movimientos y quedan muchas semanas", apuntó Martín. Preguntado por Rodri, delantero de la Cultural que llegó a un acuerdo con los azules, pero cuyo fichaje por el Oviedo se ha complicado por el interés del Granada, el directivo dijo que "no vamos a hablar casos por casos. En una negociación pueden ocurrir muchas cosas, hasta que no sea oficial son noticias o rumores. En estas fechas hay movimientos y jugadores con pretendientes, pero no damos nombres de posibles. Cuando haya cosas cerradas se anuncian y a seguir trabajando".

Martín aprovechó su comparecencia para dejar clara la política del club con los fichajes; no pagar por traspasos. "Hay que ser cauto e intentar traer lo mejor por el precio justo. La política del club es no hacer locuras. Es una categoría en la que es complicado pagar traspasos porque te cierra posibilidades. Todo el trabajo que se lleva haciendo durante el año de captación de jugadores es momento de materializarlo. Intentaremos hacer la plantilla más competitiva".