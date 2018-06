"Me emociona llegar al Oviedo por su afición"

Hasta cinco veces repitió la palabra "trabajo" Richard Boateng, nuevo centrocampista del Oviedo, que fue presentado ayer en el Carlos Tartiere como jugador azul para las dos siguientes temporadas. El futbolista ghanés, que cumplirá 26 años el mes que viene, llega a Asturias sin experiencia en la categoría y siendo un desconocido para una gran parte de la afición azul -procede del Melilla, donde marcó 14 goles el año pasado en Segunda B-, pero tiene clara la receta para ganarse al respetable azul. "Es cuestión de trabajar y dar el máximo por el equipo. Con trabajo y actitud se gana a cualquier afición. Estoy preparado para jugar aquí, porque es la oportunidad que realmente llevo esperando tiempo. Llegué a España muy joven, tuve la oportunidad de jugar en Primera (con el Granada), pero no tuve continuidad", apuntó Boateng, que total tiene confianza en sí mismo y se ve muy preparado para aportar su fútbol en una categoría superior. "Tuve compañeros que luego jugaron en Segunda o Primera y no eran mejores que yo. Creo que estoy preparado".

Boateng, un jugador ofensivo y un gran físico, llega al Oviedo que intentará ascender el año que viene para dar más mordiente y presencia al ataque, una línea que tuvo carencias el curso pasado y aún está pendiente de más incorporaciones. El ghanés jugó casi toda la campaña anterior de mediapunta, pero no tiene problemas en adaptarse a más demarcaciones (el año pasado llegó a jugar de nueve en alguna ocasión). "No tengo ninguna preferencia en la posición. Intento sacar lo mejor de mí y estoy para lo que me pida el míster", señaló.

Un míster, Anquela, que además de pedir referencias sobre el ghanés a Manolo Herrero antes de su fichaje, su último entrenador en el Melilla, ya le ha dicho a Boateng lo que espera de él la campaña que viene. "Anquela me explicó el proyecto, hemos hablado mucho y me convenció lo que me dijo. Vengo para ayudarle y trabajar todos los días por el equipo", desveló el futbolista.

A Boateng, las principales referencias del Oviedo se las dio el asturiano Dani Barrio (exportero del Oviedo, compañero el año pasado del ghanés en el Melilla con el que tiene una relación cercana). "Hablé con él y me dijo cosas muy bonitas del club; es un histórico, su afición es de diez, siempre ayuda a los suyos y eso es algo que me emociona para formar parte de este equipo".

Boateng, que destaca por su calidad humana, según dicen técnicos y excompañeros que coincidieron con él (como Juan Sabas, que lo tuvo en el Extremadura, o el propio Barrio), también intentará aportar su granito de arena para que la plantilla del Oviedo de la temporada que viene sea una piña alrededor de Anquela. "Todavía no conozco a los que serán mis compañeros este año, pero seguro que formamos una gran familia. Soy una persona que siempre intentó hacer un buen vestuario y no es problema que todavía no nos conozcamos", apuntó.

El ghanés no saltó ayer al campo del Tartiere como es habitual en otras presentaciones, ya que el verde del municipal ovetense está cubierto de arena por los laterales debido a un tratamiento habitual del césped en verano. Estuvo respaldado en la sala de prensa del Tartiere por César Martín, responsable de relaciones institucionales del club, y Ángel Martín González, que siguió la presentación desde el fondo de la sala. "Boateng es un jugador muy versátil, ofensivo y mucha con llegada. Físicamente tiene unas condiciones que le permiten aportar mucho y es un gran tipo que se integrará bien en el vestuario", explicó Martín sobre el nuevo futbolista del Oviedo.

"Consideramos que está en el momento de madurez óptimo para dar el salto a Segunda y ayudarnos. El año pasado fue uno de los referentes goleadores de su equipo. Desde el club queremos agradecerle su buena predisposición para incorporase al Oviedo, sabemos que estará a gusto aquí", enfatizó Martín, que también tiene mano en las decisiones deportivas del club. Boateng, único fichaje del Oviedo hasta la fecha junto con el también centrocampista Tejera, todavía pendiente de la presentación oficial, se va ahora de vacaciones con su familia y regresará en pocas semanas para ponerse a las órdenes de Anquela y comenzar la pretemporada como jugador azul.