El Oviedo acelera la limpia

Fin de semana clave en la planificación deportiva de la plantilla del Oviedo que buscará el ascenso el año que viene. Tras la primera presentación del primer fichaje, el ghanés Richard Boateng, la actividad en los despachos del club carbayón es frenética centrada, además de en nuevas incorporaciones (la prioridad está en la delantera, más aún tras la complicación del fichaje de Rodri), en concretar las bajas de los jugadores que no cuentan para Anquela la temporada que viene y tienen contrato con la entidad.

Las negociaciones, lideradas por el momento por el secretario técnico Ángel Martín González y el responsable de relaciones institucionales César Martín (Joaquín del Olmo, hombre fuerte de Carso, está de vacaciones), son constantes y a varias bandas. El escenario ideal para el Oviedo es acometer todas las bajas deseadas lo más pronto posible y así poder comenzar la pretemporada sin jugadores que no cuentan y hacer sitio a las nuevas caras. El Oviedo ya negocia la rescisión con muchos de ellos y pretende anunciarlas estos días, pero no todos son casos fáciles y las negociaciones son complicadas.

Uno de los que podría salir, pese a tener contrato,-le resta un año-, es Hector Verdés. El central, de 34 años, ha tenido poco protagonismo esta campaña y el Oviedo podría buscar otro perfil en su lugar. No obstante, el entorno del valenciano afirma que la intención de Verdés es cumplir con el año que le resta y que en breve volverá a Oviedo después de disfrutar unos días de vacaciones. Otra baja en la defensa, en este caso segura, es Valentini, que también tiene contrato y lo más probable es que su futuro esté en la Segunda de Italia, la competición donde jugaba antes de llegar a Oviedo. No será la única baja en defensa. El lateral Cotugno, que también tiene contrato, quiere una salida en busca de más minutos y negocia la rescisión con el Oviedo. Si se da su salida, implicaría que los azules acudirían al mercado en busca de otro lateral derecho que compita con Johannesson. En el centro del campo Rocha, también con contrato en vigor, podría salir este verano. El extremeño tiene ofertas y su puesto estará cubierto tras la llegada de Tejera. Lo mismo pasa con Hidi, aunque a Anquela no le importaría que siguiera. Y el esloveno Pucko no tiene posibilidades seguir de azul.