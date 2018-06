Rodri planta al Oviedo, que busca portero

El culebrón del fichaje de Rodri Ríos tuvo ayer el final definitivo que no quería el Oviedo. El Granada, que en las últimas semanas se había interesado por el jugador, anunció ayer su fichaje tras el abono de la cláusula de rescisión que tenía el delantero con la Cultural Leonesa, descendida a Segunda B. Rodri ha plantado al Oviedo, pese a que ya había llegado a un acuerdo con los azules para las dos siguientes temporadas, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y solo quedaba que el delantero se desvinculase con su club. El Oviedo contempla ahora otras opciones para la delantera, ya que la de Rodri no era la única alternativa. También se busca un portero que le haga la competencia a Alfonso, aunque no es una posición que urja visto el nivel del toledano. El argentino Nereo Champagne, suplente del Leganés, es una de las posibilidades.