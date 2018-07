Sergio Tejera : "Vengo a dar mi mejor fútbol para devolver la confianza que me han dado"

Sergio Tejera : "Vengo a dar mi mejor fútbol para devolver la confianza que me han dado" Xuan Fernández

El Real Oviedo presentó esta tarde en el Carlos Tartiere al mediocentro Sergio Tejera como nuevo jugador azul para las dos próximas temporadas y otra opcional. El catalán, de 28 años, fue anunciado por los carbayones el 11 de junio y hoy ofreció sus primeras impresiones como jugador del Oviedo. Fue presentado por César Martín, el responsable de relaciones institucionales, que le definió como "un jugador que será muy importante, ofensivo y con llegada. Marcará diferencias y le agradecemos la predisposición para firmar con nuestro club". Después Tejera tomó la palabra como nuevo jugador del Oviedo y estas fueron sus declaraciones:

¿Cómo se produjo el fichaje?: "Viene ya de largo, el año pasado tuvimos conversaciones y por circunstancias no pude salir del Nàstic. Este año el interés ha sido desde el primer momento, hemos tardado un poquito porque quería salir de Tarragona de la mejor forma posible".

Referencias de jugadores del Oviedo. "He hablado con Mossa, con Rocha y Forlín y me han hablado maravillas sobre el club".

¿Qué le lleva a firmar por el Oviedo?: "Llevan años haciendo las cosas bien, es una oportunidad super bonita, es un club muy ambicioso, que se merece estar arriba y yo también".

Ganas de sumar: "Me veo con muchas ganas de ayudar, de dar mi mejor fuúbol para devolver la confianza que han mostrado en mí. Vengo al Oviedo a intentar aportar y hacerlo mejor posible".

Aún no ha hablado con Anquela: "Todavía no he hablado con él, en esto días ya lo veré y tendremos tiempo".

Se adapta a varias posiciones. "Jugaré donde el míster crea que pueda ayudar. Daré mi mejor versión. He jugado en más posiciones, incluso en la banda".

César Martín habló al final de la comparecencia del Oviedo sobre la planificación del club, que trabaja en más fichajes y sobre todo en las bajas de los jugadores que no cuentan. "Se está negociando con jugadores para cambiar de caminos. El club ya ha hablado con todos, están en fase de negociación, no hay nada cerrado pero todo va con buen ritmo".