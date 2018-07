Sergio Tejera: "Soy ambicioso y el Oviedo es espectacular para crecer"

El reto de Sergio Tejera en el Oviedo, visto con perspectiva histórica, es mayúsculo. La figura de un mediocentro organizador capaz de llevar el peso de los partidos es algo que llevan buscando los carbayones desde hacer muchas temporadas. "No tenemos ese perfil desde Tercera con Curro", dicen muchas veces los aficionados del Tartiere. Al catalán, 28 años, zurdo, que ayer fue presentado como nuevo jugador azul en el Tartiere casi un mes después de su anuncio por el Oviedo -LA NUEVA ESPAÑA informó de las negociaciones avanzadas el 5 de junio-, parece no asustarle el reto de comandar la sala de máquinas de un grande de la categoría: "El Oviedo lleva haciendo tiempo las cosas muy bien, es una oportunidad muy bonita para mí. El club se merece estar arriba, es ambicioso y yo también. Estoy en un sitio espectacular para seguir creciendo", dijo ayer Tejera, cogiendo el guante para convertirse en la brújula del Oviedo que busque el ascenso la temporada que viene.

El Oviedo ya intentó el año pasado el fichaje del catalán, que las dos últimas temporadas ha sido un jugador clave en el Nàstic. "La cosa viene de largo. La temporada pasada tuvimos una conversación, pero por circunstancias no pudo ser porque no pude salir del Nàstic. Este año el interés ha sido desde el primer momento, hemos tardado un poco porque quería hacer las cosas bien y salir de Tarragona de la mejor forma posible. Estoy muy contento", declaró Tejera.

La apuesta del Oviedo por Tejera es total y el futbolista no quiere fallar: "Vengo con ganas de ayudar, de dar mi mejor fútbol para devolver la confianza que me transmiten desde el club. Quiero aportar y hacerlo lo mejor posible", remata. Sí se mostró precavido el catalán sobre el objetivo del equipo (Arturo Elías marcó la meta del ascenso directo al finalizar la campaña anterior). "Al final el objetivo es trabajar duro. Hay muy buen grupo y si se trabaja bien, con ganas, intentaremos que cada uno de lo mejor de sí mismo para poder llegar lo más alto posible", indicó. Aún no ha hablado con Anquela, a diferencia de Boateng, el único fichaje azul hasta el momento junto al catalán. "Todavía no he tenido la ocasión. Lo veré estos días y tendremos tiempo para hablar de todo". Sí tuvo referencias del Oviedo a través de varios excompañeros, como Mossa y Rocha (Nàstic) o Forlín (Espanyol). "Hablé con ellos y me dijeron maravillas sobre el Oviedo".

Fichado como mediocentro organizador, Tejera también puede desempeñarse en otras posiciones como la mediapunta: "Jugaré donde el míster crea que pueda ayudar al equipo. Puedo acoplarme a varias demarcaciones, he jugado incluso en la banda", apuntó. Tejera, que lleva cinco temporadas en Segunda (2 años en el Alavés y los tres últimos en el Nàstic), advierte sobre la dificultad de la categoría. "La Segunda es la más competitiva de todas. Cada año es muy complicado, bajan equipos muy buenos y los que suben de Segunda B te traen problemas".

Tejera, como Boateng, no saltó al terreno de juego del Tartiere, que está siendo tratado. A su lado en la presentación estuvo César Martín, que agradeció al jugador su predisposición para aceptar la oferta del Oviedo. "Es un jugador muy codiciado por otros equipos y el club ha apostado por él. Marcará la diferencia. Estamos de enhorabuena, nos dio su palabra y ha cumplido. Estamos muy ilusionados con su llegada". Joaquín del Olmo y Ángel Martín González siguieron atentamente el acto desde el fondo de la sala de prensa del Tartiere.

Se negocian las bajas. El Oviedo, continúa la planificación deportiva en un mercado muy lento. En estos momentos el club se centra, además de en nuevas incorporaciones, en las bajas de los jugadores que no cuentan. "Se está negociando con jugadores para cambiar de camino. El club habló con todos y el míster también. Se explicó a cada uno cuáles son las intenciones. Estamos en fase de negociaciones, pero no hay nada cerrado", sentenció César sobre la "operación salida".