Rocha deja el Oviedo y jugará en el Nàstic

David Rocha no seguirá en el Real Oviedo la próxima temporada. El centrocampista extremeño, uno de lo capitanes del equipo, renovado recientemente, ha llegado a un acuerdo con el club para rescindir su contrato y regresará al Nàstic de Tarragona, donde ya jugó hace dos temporadas antes de recalar en Oviedo. El fichaje de Tejera y la esperada llegada de algún otro centrocampista ha precipitado la salida del jugador de 33 años, que ha estado en Oviedo las dos últimas temporadas. Su primera campaña no tuvo excesivo protagonismo pero este año ha sido uno de los habituales de Anquela (ha jugado 33 partidos anotando tres goles). La de Rocha es la primera baja de un jugador que tiene contrato. Hay otros, como Verdés, Valentini o Pucko, también con contrato, que también están en la rampa de salida del Oviedo.