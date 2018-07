Carlos Martínez: "Quiero volver a disfrutar"

Carlos Martínez ya conoce el Carlos Tartiere. El lateral navarro, formado en la Real Sociedad, fue presentado esta mañana en el estadio ovetense tras haber superado por la mañana el pertinente reconocimiento médico. El zaguero de la Real se compromete para la próxima temporada, con otra opcional en función de que alcance ciertos objetivos.

El fichaje.

"Desde que la Real me confirmó que no seguía, se abrió una nueva etapa. Toda la vida estuve en la Real, tenía ganas de algo nuevo, de salir. Buscar algo cerca de casa. Con Ángel Martín González había hablado, nos vimos y desde que mi representante me notificó el interés estuvo cerca. Tenía que mirar por otras cosas que no es el dinero. Me han hablado bien de la ciudad, del club, me hizo ilusión. Aportaré mi experiencia, lo que sé y lo daré todo".

Su evolución.

"En estos 11 años de carrera he cambiado mucho. La experiencia te hace cambiar. Al principio jugaba con mucho ímpetu: estilo de chocar, pelear, fútbol del de antes. Me he ido amoldando. Diferentes entrenadores te hacen cambiar la forma de jugar. Me gusta competir, luchar; acabar el partido y ver que lo he dado todo. No tengo problemas en adaptarme a lo que me pidan. En toda mi carrera la base es pelear y pelear. Quiero volver a disfrutar. Donde la familia esté contenta".

"No he hablado aún con el míster. Le conozco de verle en los partidos, vive los encuentros, eso es positivo para que la gente esté enganchada. El lunes le conoceré, charlaré con él y con mis nuevos compañeros. Vengo de un año complicado. Confío en mí y estando bien puedo dar mucho".

La competición.

"La Segunda está llena de equipos que históricamente han estado en Primera. Es más competitiva desde que hay play-off de ascenso. Hay equipos de nivel, clubes históricos. Los que descendieron son equipos fuertes.

La salida de la Real.

"Fue un momento muy emotivo. Fueron días complicados, son 18 años en el mismo sitio. Cuando pasan esos días eres consciente de la situación. Me tocó una despedida que fue un privilegio. Con Xabi Prieto, un ejemplo, un capitán. La despedida fue bonita".