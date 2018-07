El Oviedo y Verdés alcanzan un acuerdo para su rescisión

Héctor Verdés ya no es jugador del Real Oviedo. El club azul ha llegado a un acuerdo con el central valenciano para rescindir el contrato que les unía para la próxima temporada. Verdés no entraba en los planes de Anquela, como así se le comunicó al final de la pasada campaña, pero no ha sido hasta tres días antes del inicio de la pretemporada cuando se ha alcanzado un acuerdo entre las partes. El futbolista busca ahora acomodo en Segunda División.

El Oviedo ha explicado en su web que "agradece profundamente a Héctor Verdés su dedicación, entrega y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de nuestro club, deseándole toda la suerte en su nuevo futuro profesional".