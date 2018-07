A pesar de que la nueva campaña de socios aún no se ha lanzado, los bebés oviedistas no dejan de llegar para sumar apoyos al club. El último en llegar ha sido Mateo Llanos Díaz, nacido el pasado 2 de julio y que no tardó en convertirse en socio del conjunto azul. Mateo es hijo de Julio Llanos, extécnico de las categorías inferiores del Oviedo, y de Sandra Díaz.