Los catorce de Anquela

Anquela estará al mando. Ahí el punto en común con la pasada temporada. Un gesto a la continuidad. A su lado, un equipo en construcción, con la base del nuevo proyecto sudando desde ya mismo en El Requexón. El Oviedo 2018/19 echa a andar hoy en la ciudad deportiva del conjunto azul con el esbozo de lo que se podrá ver esta campaña. Anquela cuenta a día de hoy con 14 futbolistas de su confianza ya que el club confirmó ayer que Pucko, Valentini y Cotugno no se ejercitarán junto a sus compañeros al disfrutar de tiempo extra de vacaciones con el fin de aclarar su futuro en otro destino. En la misma situación (no entra en los planes) se encuentra Valentini, que sin embargo parece que sí estará con sus compañeros.

El bloque en el primer día de trabajo en El Requexón será el formado por los porteros Alfonso Herrero y Nereo Champagne (fichado del Olimpo argentino, tras su cesión las dos últimas campañas al Leganés); los defensas Johannesson, Carlos Martínez (procede de la Real Sociedad), Forlín, Carlos Hernández, Christian Fernández y Mossa; los centrocampistas Folch (ausente en los primeros entrenamientos al tener permiso por su reciente paternidad), Tejera, Boateng, Aarón Ñíguez y Saúl Berjón; y el atacante Toché. También Valentini, que no entra en los planes, podría participar en la sesión. Para completar el bloque, Anquela tendrá la presencia de siete futbolistas del Vetusta: el portero Gorka; el defensa Prendes; los centrocampistas Edu Cortina, Jimmy, Asier y Viti; y el delantero Steven.

El inicio del trabajo deja claro qué futbolistas no vestirán este curso la zamarra azul. Pucko, Cotugno y Hidi son, además de Valentini, los descartes azules. El Oviedo les ha dado una semana de vacaciones extra para aclarar su futuro. En el caso de Cotugno fue el futbolista el que pidió salir hace semanas en busca de continuidad en otro destino. El lateral se encuentra en Montevideo entrenándose por su cuenta y tratará de encontrar acomodo en otro club. Su prioridad es seguir en la Segunda española. El Albacete se interesó por sus servicios pero parece que no será su destino. En el caso de que no lograra equipo en los próximos días, el futbolista tiene previsto presentarse en El Requexón la próxima semana.

La inclusión de Hidi en la lista de futbolistas que no se ejercitarán le sitúa en la rampa de salida. El club le comunicó al húngaro al acabar la temporada que su continuidad dependería de las condiciones del mercado. Que no se entrene esta semana parece obedecer a la necesidad de dejar su hueco libre para la llegada de otro pivote. El club sondea el mercado en busca de opciones para la medular. Uno de los que gusta en la secretaría técnica es Javi Muñoz, jugador del Madrid que jugó cedido el pasado curso en el Lorca. El agente del futbolista, Iñaki Espizua, asegura a LA NUEVA ESPAÑA que mañana tiene prevista una reunión con el Madrid para aclarar el futuro del mediocentro, y añade que "hasta ahora, nadie del Oviedo se ha puesto en contacto conmigo para hablar sobre Javi Muñoz". Sí admitió el agente el interés de otros clubes de Segunda en su representando. Incluso algún equipo de Primera habría preguntado por el centrocampista con el objetivo de cederlo a un conjunto de Segunda para que se siga formando.

La dirección deportiva mantiene varios frentes abiertos. La prioridad es reforzar la punta de ataque y, ahí, el deseado es Marc Cardona, del Barça B, que negocia con el conjunto azulgrana su salida como cedido a otro club. La del Oviedo es una apuesta fuerte pero no es la única que maneja el delantero. Un complemento interesante para la defensa sería Javi Hernández, lateral izquierdo o central del Castilla, que maneja ofertas del Oviedo y del Granada para, en ambos casos, alternar el filial con el primer equipo.