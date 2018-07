Champagne: "Me gusta este tipo de desafíos"

Nereo Champagne conoció esta mañana el Carlos Tartiere, tras su primer entrenamiento como futbolista del Oviedo. El argentino peleará por un puesto en la meta con Alfonso y llega con ganas de hacerse con el puesto tras dos años con escaso protagonismo en Leganés. Champagne fue presentado por César Martín, responsable de relaciones institucionales.

Informes del Oviedo.

"He hablado con Martín Mantovani, hablamos del club, de la ciudad, me dijo que era una pasión parecida a Argentina. Cuando apareció esta oportunidad, me basé en esa opinión".

Ideas claras.

"Era lo que yo quería: quedarme en España. Por temas familiares y porque me gusta la Liga. Cuando me dijeron la posibilidad de jugar en el Oviedo, sabiendo lo que es para el fútbol español y cómo lo viven aquí, lo tuve claro. Me gustó desde el principio. Futbolísticamente me sedujo la idea, me gusta este tipo de desafíos".

Primeras impresiones.

"La sensación inicial es excelente. Es un grupo humano muy bueno, me han recibido todos muy bien: Cuerpo técnico, médicos, compañeros€ Incluso la gente del hotel, también. Llevo pocas horas, pero con buenas sensaciones".

Su objetivo.

"Me gustaría tener continuidad. En Leganés en la Copa del Rey la tuve y creo que la aproveché. Me gustaría seguir disfrutando de la Liga española jugando, como a todo futbolista me gustaría jugar el mayor número de partidos posible pero aceptaré la decisión del entrenador y aportaré mi grano de arena al Oviedo".