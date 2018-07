Mata: "Mi ilusión es volver a la selección española"

La visita de Juan Mata al Campus del Oviedo coincide con una mañana de decisiones de calado en la Federación española de Fútbol. Mata apura sus vacaciones que en esta ocasión han sido más largas de lo habitual. Aunque por una razón que no desearía: no entró en la lista de Lopetegui para el Mundial. Ahora, superado el terremoto con el relevo en el banquillo y Luis Enrique como nuevo jefe, el futbolista del United se pone un reto claro: "Mi ilusión es volver a jugar con la selección. Esa ilusión está intacta". Lo dice un coleccionista de récords.

La reflexión llega tras un baño de masas (azules) en el Campus del Oviedo, una cita que nunca falla en su calendario. El asturiano saluda a los pequeños, se hace fotos con ellos y se somete a sus preguntas. Originales en muchos casos. "¿Que cómo aprendí inglés? Cuando llegué a Londres pensé que sabía hablarlo, pero me di cuenta de que tenía que practicar. Tuve un profesor para aprender y mejoré hablando con los compañeros", explicó Mata.

Tras los múltiples saludos, llega el momento de hablar de lo que pasa en el fútbol. La eliminación de la selección en Rusia y la nueva etapa en La Roja es el primer punto de interés. "Sufrí, como todos, con la eliminación ante Rusia en octavos. Estaba animando en la distancia, como uno más. Todos vimos lo que sucedió y el desenlace. Ahora es el momento de intentar volver a la selección. Ojalá el nuevo seleccionador cuente conmigo porque me gustaría ayudar a volver a ser campeones. Luis Enrique tiene una trayectoria muy buena como técnico, se ve por lo que ha ganado", expuso.

Analizada la actualidad de la selección, a Mata se le preguntó por cómo afronta la nueva temporada del Oviedo. El atacante demostró una vez más estar al tanto de la actualidad del conjunto carbayón. "Ojalá demos esta vez el salto al play-off. Tenía muchas esperanzas el año pasado, sobre todo tras la victoria ante el Sporting que nos puso a tres puntos del Cádiz, entonces en ascenso directo. Pero al final no pudo ser. Entre los fichajes que se han hecho y los que quedan por llegar ojalá se haga un equipo que pueda devolver al Oviedo a Primera", explicó, antes de defender la apuesta mantenida por Anquela como entrenador de los azules: "Me gusta que siga porque la estabilidad es mejor para todos. Yo lo he vivido en algunas ocasiones. Sigue Anquela y la mayor parte de la plantilla le conoce. A ver si logra lo que todos deseamos".

La última reflexión del internacional fue referida a Common Goal, el proyecto que encabeza, por el que algunos futbolistas donan el 1% de su sueldo a una iniciativa solidaria. "Estamos ilusionados. No hemos cumplido ni un año y estoy muy orgulloso de la gente que se ha unido y, así, poder acercar el fútbol a la sociedad. Va a haber algún fichaje más pronto", anunció el canterano del Oviedo.