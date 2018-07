Toché apadrina a Steven

Que la llegada de un delantero de garantías es la prioridad absoluta del Oviedo este verano no es ningún secreto. El club azul busca apuntalar una zona de ataque que no rindió lo esperado el año pasado y que se encuentra huérfana tras el adiós de Linares cuatro temporadas después. Toché, único delantero azul en la primera plantilla en estos momentos, rompió ayer una lanza a favor de Steven, atacante del Vetusta que el año pasado jugó 36 minutos con el Oviedo, anotando un gol y dando una asistencia. "El año pasado cuajó una gran temporada y cuando subió con nosotros lo hizo espectacular. Lo que se le pidió lo cumplió y cada año va a más. Para eso está la pretemporada; para que esté con nosotros. Ahora tiene que dar un paso al frente, podemos contar con él porque es un gran jugador, siempre me ha gustado. Estoy para apoyarlo y ofrecerle mi ayuda en lo que necesite", afirmó ayer Toché en El Requexón después del entrenamiento.

El delantero, que se mostró relajado y optimista, afronta su cuarta temporada como jugador del Oviedo. Junto con Diegui es el único futbolista que sigue de los de la plantilla del primer año en Segunda. A sus 35 años (cumple 36 en enero), Toché quiere recuperar su mejor versión como oviedista, las de sus dos primeras temporadas, en las que anotó 17 goles en cada una de ellas. "El final del año pasado no fue bueno para mí. Vuelvo con las pilas recargadas y la ilusión renovada. Quiero ser el de hace dos años y meter goles para ayudar al equipo", aseguró.

El murciano es consciente de que el Oviedo le busca competencia. Toché, además de abrazar a Steven, acepta el reto. "Es el puesto más difícil, donde quieren acertar. Estamos esperando a que venga gente a sumar y hacer competencia sana."

Cuestionado sobre las características técnicas de los delanteros que puedan llegar Toché dijo que "no hay un nueve perfecto, puedes buscar uno rápido (como sugirió Berjón recientemente), pero si no es rematador...El míster intentará buscar algo que sea diferente a mí y que me pueda complementar. Ojalá acierten, porque será en beneficio del equipo", aseguró el murciano. En estos momentos, Toché es el único capitán del conjunto carbayón, tras el adiós de Linares, Rocha y Verdés, portadores del brazalete la temporada pasada. Toché aprovecha esa situación para ejercer de veterano, acogiendo a los recién llegados y orientando a los jóvenes. "Intento transmitir experiencia a los más jóvenes. Al llevar tantos años intento ser capitán, y un capitán está para eso; no solo para llevar el brazalete. Hay que ayudar a los jóvenes y a la gente nueva que viene. Se han ido tres capitanes que además eran amigos, pero habrá otros tres", resaltó.

Toché, por tanto, quiere orientar a los más jóvenes, pero en lo físico, al menos por lo visto ayer, el murciano no le tiene nada que envidiar a los canteranos de 20 años. Toché fue de los más destacados en las pruebas físicas de El Requexón, junto con Mossa, Diegui y su "ahijado" Steven: "No hay ningún secreto, con 35 años hay que cuidarse y trabajar. Hoy (por ayer) hemos hecho las pruebas físicas y al final los de 20 años caen antes que los de 35. El DNI sólo dice la edad, el físico se lleva dentro. Voy a seguir trabajando para estar bien".

Las ilusiones renovadas de Toché para afrontar esta temporada se notan en el optimismo de sus palabras. El delantero espera más refuerzos que apuntalen al equipo y ve al Oviedo con capacidad para luchar por todo. "La gente que ha venido nueva está con ganas. Seguirán llegando jugadores, porque ahora somos pocos. Esperamos hacer un equipo fuerte para pelear por todo", apuntó. La Segunda División del año que viene, repleta de históricos, motiva al murciano: "Hay muchos equipos grandes y vamos a pelear por lo mismo. Se verán partidos bonitos en una Segunda que será muy potente. Es algo bueno para el futbolista. El jugador quiere jugar en campos grandes. Eso ilusiona; se verá a un Oviedo peleando con los grandes", recalcó Toché, que cree que en la que será la cuarta temporada consecutiva de los azules en Segunda se debe tener calma. "Hay que ir paso a paso y creyendo que se puede conseguir. El año pasado fue triste, pero nos quedamos a un paso y el equipo siempre dio la cara. Este año esperamos poder celebrar al final", auguró el atacante azul.

Valentini, al margen. El central italiano del Oviedo, que no cuenta para Anquela esta temporada, estuvo ayer al margen del equipo en El Requexón y al final del entrenamiento saltó al campo número 2 para hacer carrera continua. Valentini tiene contrato y el Oviedo negocia su salida.