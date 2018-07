Javi Muñoz: "Cuando me dijeron la opción de venir al Oviedo no dude"

Javi Muñoz, nuevo fichaje del Oviedo, cedido por el Alavés, fue presentado oficialmente como jugador azul después del entrenamiento en El Requexón. "Un jugador con calidad, buen toque de balón y con llegada", le definió César Martín, director de relaciones institucionales, que le acompañó en la presentación. Después de César tomó la palabra Javi Muñoz, ya como nuevo jugador del Oviedo.

Su fichaje: "El Real Oviedo es un gran club, un histórico. Me han hablado maravillas, cuando me dijeron la opción de venir aquí no dude. Tenía compañeros que coincidí con ellos en el Madrid y también en el Lorca (Peña y Nando)".

Su experiencia en el Lorca: "Fue una temporada difícil a nivel colectivo en la que crecí bastante en lo personal. Es una categoría muy exigente. Vengo para intentar hacer una buena temporada en Oviedo y ayudar. El nivel de exigencia es mayor, es un club muy ambicioso".

Otro jugador de buen trato de balón para el Oviedo: "Hablé con Anquela y con el director deportivo y me transmitieron lo que quieren para este año. Me gusta estar en contacto con el balón y trabajar. Estoy para lo que me pida el míster. Por lo que me han transmitido vamos a intentar hacer un buen juego colectivo y que mande nuestra propuesta. Es un orgullo que se hayan fijado en mí y solo queda responder esa confianza en el campo. Vamos a competir con ilusión e intentar estar arriba. Será una temporada exigente".

Su primera toma de contacto: "Las instalaciones son perfectas, hay muy buen ambiente y me han acogido muy bien".