"Este año el Oviedo quiere tener más el balón, vamos intentar hacer un buen juego colectivo y que mande nuestra propuesta". Con esta declaración de intenciones fue presentado ayer como nuevo jugador del conjunto carbayón el centrocampista Javier Muñoz. Procedente del Lorca, aunque cedido allí por el Real Madrid, llega a Asturias como jugador en propiedad del Alavés para la temporada 2018-2019. En el conjunto murciano jugó 35 partido en Segunda División y anotó cinco goles.

Tras las salidas de Rocha y Mariga, más la probable de Hidi -no se entrena con los de Anquela, con permiso del club-, Muñoz encaja como un híbrido entre el imaginativo Tejera y la velocidad Boateng. Con capacidad para crear, el madrileño destaca por generar peligro de cara al gol desde la segunda línea. Lo demostró el año pasado en el Lorca, con el mérito de hacerlo en una escuadra descendida mucho tiempo antes de acabar la temporada.

César Martín, director de relaciones institucionales del club carbayón, presente en su puesta de largo oficial, lo definió como "un jugador que se incorpora muy bien a las jugadas de ataque. "Para jugar en el centro hizo muchos goles", corroboró César.

Muñoz ya está a las órdenes de Anquela. El técnico, en estas primeras jornadas de trabajo, apuesta por un 4-3-3. En este sistema Anquela quiere acentuar especialmente el centro del campo.

En ese sentido, Muñoz se definió como un jugador al que le "gusta estar en contacto con el balón y trabajar". Eso sí, el nuevo integrante del Real Oviedo matizó que "estoy para lo que me pida el míster. Es un orgullo que se hayan fijado en mí y quiero responder a esa confianza", dijo.

La idea del Real Oviedo es evolucionar su sistema de juego. Muñoz lo atestigua. "Por lo que me han transmitido vamos a intentar hacer un buen juego colectivo y que mande nuestra propuesta", valoró el madrileño, de 1,75 metros de altura y 69 kilos.

Javi Muñoz ahondó en su decisión de recalar en la capital del Principado de Asturias. "El Real Oviedo es un gran club, un histórico. Me han hablado maravillas y cuando me dijeron la opción de venir aquí no dudé. Tenía compañeros que jugaron en el Oviedo con los que coincidí en el Madrid y también en el Lorca, como Peña y Nando, que me hablaron muy bien del club", expresó el madrileño. Canterano del Madrid, llegó a Valdebebas en su etapa cadete, pasó por el juvenil y llegó hasta el Real Madrid Castilla a las órdenes de Solari. La temporada pasada en el Lorca, a pesar del descenso, fue una de las piezas claves.

El conjunto murciano, que el año pasado debutó en la categoría de plata, no realizó un gran papel en Segunda División. En puestos de descenso durante buena parte de la temporada, solo logró 33 puntos, únicamente por delante del Sevilla Atlético. Si bien, lejos de considerar un handicap su paso por el equipo del Alto Guadalentín, Muñoz considera este tránsito "como una gran experiencia".

"Fue una temporada difícil a nivel colectivo en la que crecí bastante en lo personal. Es una categoría muy exigente. Vengo para intentar hacer una buena temporada en Oviedo y ayudar", zanjó. El Oviedo entrenará hoy a las 10.00 horas en El Requexón. Por primera vez desde que arrancó la pretemporada no habrá doble sesión.