Anquela: "Toché va a volver como el ave Fénix"

El Oviedo completó esta tarde el último entrenamiento de la primera semana de pretemporada con un partidillo de entrenamiento en El Requexón (0-0). Al final de la sesión, Anquela hizo su primera comparecencia publica ante los medios. Estas fueron sus palabras.



El inicio de la pretemporada.

"Bien, ahora va todo fenómeno, cuando empiece la hora de la verdad empiezan los problemas. A seguir trabajando a ver si podemos competir un buen equipo. La solución es esa, construir un buen equipo. Tenemos ganado muchas cosas, todo va un poco más rápido, hay que dar un pasito más".



El mercado de fichajes

"Me gustaría tener más gente, pero con tranquilidad. Hay que entender bien mis palabras, los mejores no lo podemos firmar. Quero gente que compita y que entiendan que estamos en Segunda. Se lo que puedo sacar, y lo que a mí me gustaría tener. Esperemos que vengan, estamos buscando. Vamos a intentarlo. El año pasado estuvimos ahí, el equipo estuvo hasta el último segundo, si podemos dar un poquito más".



Muchos titulares del año pasado están en el equipo

"La base está hecha, cando me fui dije, tengo 11 o 12, y sacamos un equipo con él que hemos estado compitiendo. Si tenemos la suerte en lo poco que estamos buscando, daríamos un poquito más"

Una Segunda dura: "Cada año es una historia distinta y había 20 equipos que quieren ascender, este año hay 22. Todo el mundo quiere y tiene el mismo derecho"



Papel del Vetusta

"Quiero una plantilla corta, lo dije el año pasado. Y detrás, en el filial, tenemos muchos y muy buenos, los chavales tienen nivel. Si hay que echar mano se echa, si son buenos y tienen ganas de trabajar".



El delantero centro

"No tenemos más que Toche, va a ser volver como el ave Fénix, no se le ha olvidado esto. Estoy muy contento con él".



En Portugal vinculan a Semedo, del Villareal, con el Oviedo

"¿Defensa del Villareal? Es la primera noticia que tengo, pensé que me decías el del Barcelona, ese me podía interesar. No tengo noticia ni creo que sea una cosa factible".



Interés por Marc Cardona

"Ojalá venga, en el futbol la rapidez es lo que domina, la habilidad y la velocidad. Es un perfil de delantero que nos interesa, intentaremos hacerlo bien. Lo que no quiero es traer por traer. Más vale pocos que bien avenidos que muchos y cada uno a su bola. Y sobre todo quiero que me entiendan, que hable y me entiendan".