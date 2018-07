En Portugal vinculan a Semedo con el Oviedo

Medios portugueses vincularon ayer a Rubén Semedo con el Oviedo. El defensa del Villareal salió el viernes de la cárcel de Picasent (Valencia), donde llevaba tres meses entre rejas acusado de diversos delitos (homicidio en grado de tentativa, lesiones, detención ilegal, amenazas, tenencia ilícita de armas y robo con violencia). El portugués salió de la cárcel en régimen de libertad provisional después de pagar una fianza de 30.000 euros y busca equipo en España, ya que no puede abandonar el país. El Villareal le busca una salida en forma de cesión y el Oviedo, según el diario luso "A Bola", es uno de los clubes interesados. "El Oviedo está bien posicionado para conseguir el préstamo del jugador", dice el periódico portugués.

Anquela se mostró ayer sorprendido cuando se le preguntó por el posible interés del Oviedo en Semedo. "¿El defensa del Villareal? Es la primera noticia que tengo, pensé que me decías el del Barcelona, ese sí me podía interesar. No tengo noticias ni creo que sea una cosa factible", dijo el técnico.

Zidane, al Majadahonda. Enzo Zidane (hijo de Zinedine Zidane) jugará el año que viene cedido por el Laussane suizo, que lo ha comprado al Real Madrid, en el recién ascendido a Segunda Rayo Majadahonda. El club madrileño, que empezará la temporada en el estadio Wanda Metropolitano, anunció ayer la contratación del jugador francés de 23 años que el año pasado militó en el Alavés sin mucho protagonismo. Por otro lado, el delantero Rubén Castro fue presentado ayer como jugador de Las Palmas: "Estoy como en casa, es un sueño estar aquí".