Christian Fernández: "Tener variedad de sistemas nos beneficia"

Tras la sesión matinal, Christian Fernández fue el encargado de pasar por la sala de prensa para valorar las primeras sesiones de la pretemporada.

El regreso.

"Es una alegría volver a compartir vestuario y dinámica de grupo. Tengo las ilusiones renovadas".

Continuidad.

"A nivel institucional, prorrogar el proyecto siempre es positivo para una nueva temporada. Mantener un bloque de la plantilla del año pasado e ir incorporando nuevos compañeros para hacer la mejor plantilla posible".

"Los nuevos deben adaptarse de forma prematura para que se vea en el rendimiento. De momento veo a la gente con ganas, con ilusión. Saben que es un sitio exigente pero que sabe reconocer el sacrificio del futbolista. Se muestran predispuestos al trabajo".

Posición.

"El año pasado jugué de central casi todo. Creo que es un paso natural en mi carrera por mis condiciones futbolísticas. Puedo aportar mucho más como central que como carrilero, que hoy en día demanda más recorrido, más presencia en lo ofensivo que en lo defensivo, que es una de mis virtudes, Como digo siempre: estoy a disposición del entrenador, de central. lateral o en el banquillo. Hay que aportar donde te exigen".

Una Segunda potente.

"Cada vez es más complicada la categoría. Se añaden Málaga o Las Palmas, equipos de solera en Primera. El Huesca que no entraba en as quinielas le quitó el puesto a otro que parecía llamado a ascender. Eso demuestra lo difícil que es la categoría. El Valladolid llegó al Tartiere jugándose una de sus últimas balas y subió. Nosotros nos quedamos fuera por un gol. Cada detalle es primordial. Hay que hacer fuertes las bases".

Confianza del club.

"Fui el único de los jugadores que acaba contrato que me ofrecieron la renovación, y es un honor que tengan esa confianza en mi. Y un reconocimiento al trabajo bien hecho. Pero en el fútbol no te puedes relajar porque no entiende del pasado. Espero que el futuro sea satisfactorio para mí y para el equipo para prorrogar mi estancia aquí lo máximo posible".

Sistemas tácticos.

"No sé qué idea tiene para la primera jornada pero suele tener diversidad en los sistemas y se adapta. Hemos practicado con el rombo, con el 4-3-3€ Nunca está de más ensayar varios sistemas. Tener variedad de sistemas nos beneficia. Es un mes en el que hay que coger las indicaciones para ser un equipo sólido".