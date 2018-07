Yoel Bárcenas: "Mi sueño es jugar en Primera"

Yoel Bárcenas participó en su primer entrenamiento como jugador del Oviedo, en el que hizo carrera continua, y al término del mismo fue presentado ante los medios.

Su llegada.

"Una de las principales razones para llegar es que es la liga española. Es una ilusión. Mi sueño es jugar en Primera. Se dio esta oportunidad. Quiero empezar por aquí e ir adaptándome al fútbol español".

Sus características.

"Me considero un futbolista de buen pie, regate y tengo buena aceleración. Me adapto a donde me ponga el técnico. Juego por las dos bandas, estoy más cómodo en la izquierda, pero me adapto".

Dely Valdés

"Le pregunté por el Oviedo, me animó y me dijo que era una gran oportunidad. Estoy muy ilusionado. La gente aquí tiene un grato recuerdo de Dely y me gustaría dejar la misma sensación".

Mundial.

"Fue una linda experiencia, el sueño de cada niño, de cada futbolista. Me ha tocado y estoy feliz con la experiencia. He aprendido del Mundial".

"Sabía que podía salir una oportunidad en el Mundial, y me ha tocado en España".

Adaptación.

"Voy día a día, me iré adaptando. Quiero ver lo que pide el técnico y cumplir para ayudar al equipo. El técnico me ha recibido, estábamos hablando de cómo me sentía en la ciudad, fue una charla con alguna broma".

Fútbol panameño.

"Ha crecido significativamente, se vio en el Mundial, que nunca lo habíamos logrado. Eso puede abrir puertas. La mentalidad es venir a Europa y adaptarnos al nuevo fútbol".