Carlos Hernández: "Creo que se ha acertado en los fichajes"

Carlos Hernández encara su segunda temporada en el Oviedo con la confianza de un técnico que le conoce perfectamente. El zaguero se muestra confiado de cara a la temporada.

La pretemporada.

"Viene gente nueva y tiene que coger lo que quiere trabajar el míster. Él necesita que los jugadores tengan las cosas claras para entrar en dinámica. Así será durante la temporada".

La defensa.

"Conocemos lo que quiere el entrenador y el que venga también sumará. Tenemos que mejorar la parcela de goles en contra, es nuestro objetivo".

El nuevo estilo.

"Todo el mundo quiere jugar bien al fútbol y hemos traído jugadores con calidad, para tener el balón. Hay que adaptarse a los jugadores del equipo. Hemos mejorado en el manejo de balón".

"A los nuevos los conocía de jugar contra ellos. Creo que se ha acertado en los fichajes, en una posición en la que teníamos carencias. Gente con buen trato de balón. Es importante tener la posesión".

Defensa de cuatro.

"Son diferentes distancias a la de cinco, las coberturas se hacen de distinta manera? pero hay que adaptarse. Hay que hacerse con el sistema, las ayudas son lo más importante. Quiere un equipo ordenado, y a partir de ahí jugar al fútbol".

Sus goles.

"No me preocupa marcar. Hay que mejorar en balance defensivo y si tengo suerte de hacer goles, seguro que le vendrá bien al equipo. Me centro en hacer buen año. Hacer el primer gol y luego veremos cómo acaba la cosa".

El calendario.

"No hay que hacer quinielas porque no sabemos qué equipos estarán arriba. Em principio los que descienden estarán arriba, pero nunca sabes. Hay tres puntos que valen lo mismo en todos los campos".

"Los tres que descienden son campos bonitos, rivales que vienen de Primera. Y está el derbi, el partido más significativo a nivel de afición y de club. Es el partido que marca, también a la gente que no es de aquí".