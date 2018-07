El Oviedo acuerda con Ibrahima dos años más un tercero por objetivos

Con el único obstáculo de cerrar antes la rescisión del contrato con el Cluj rumano, el Oviedo e Ibrahima Baldé ya planifican juntos su futuro. El club azul le ofrece al futbolista un contrato de dos años de duración y las partes estudian, antes de formalizar el acuerdo, la inclusión de una cláusula por la que el delantero podría quedar vinculado un tercer en año en función de determinados objetivos. Se trata de uno de los contratos típicos de la etapa de Carso en el Oviedo, con la consecución de metas como clave para ampliar la vinculación.

El trámite previo para que Ibrahima llegue al Oviedo está encarrilado, aunque aún no formalizado. El Cluj asume la marcha del delantero sin coste adicional para el futbolista. El equipo rumano se ahorraría a cambio su costosa ficha. El delantero no entra en los planes de Iordanescu, técnico del Cluj como quedó demostrado ayer. El conjunto rumano se enfrentó al Malmo sueco en la previa de la Liga de Campeones, una competición en la que tiene puestas muchas esperanzas. El Cluj perdió 0-1 e Ibrahima siguió el choque desde la grada al no entrar en la convocatoria.

La disputa del choque ha provocado una ligera demora en la desvinculación, pero la sensación del futbolista sigue siendo de que no tendrá problemas para salir del Cluj y comprometerse con el Oviedo para, al menos, los dos próximos años. De hecho, el senegalés mantiene sus planes inalterables. Hoy mismo tiene cita en el consulado español para solicitar un visado con el que pueda llegar a España para ponerse a las órdenes de Anquela en cuanto sea posible. Los planes son, en el escenario más optimista, cerrar hoy su desvinculación y viajar mañana a Madrid, para desde allí llegar a Oviedo y comprometerse con el conjunto azul. Con la llegada de Ibrahima, Anquela vería satisfecho su deseo de contar con más pólvora al margen de lo que le pueda ofrecer Toché. No es el único movimiento que se espera en la delantera. El Oviedo rastrea el mercado para contratar otro delantero a su plantilla que complete la vanguardia.