Ibrahima, atrapado en Bucarest

Los trámites burocráticos están dando más de un dolor de cabeza al delantero Ibrahima Baldé, que espera en Rumanía para volar a España y poder fichar por el Oviedo, con el que tiene un acuerdo verbal desde hace varios días para el que sólo falta la firma. El Cluj rumano ya ha rescindido el contrato de Ibrahima, aunque todavía no lo ha anunciado de forma oficial, pero ahora los problemas del senegalés son de papeles.

El senegalés acudió hace un par de días al consulado de Bucarest para solicitar el visado necesario para viajar a España y se encontró con un panorama laboral bajo mínimos por la falta de personal. La cónsul de Rumanía, la única autorizada para firmar el visado, está de baja en estos momentos y el jugador se está empezando a desesperar por una solución. El problema principal que tiene Ibrahima es que no hay ninguna autoridad diplomática a parte de la cónsul que le pueda firmar el visado. El representante del jugador está haciendo continuas gestiones para intentar agilizar una situación que empieza a ser kafkiana. Ibrahima ha intentado hablar con el embajador, una figura diferente a la del cónsul, pero no han conseguido ponerse en contacto con él, llegando a pedirle ayuda en un email, y en estos momentos están a la espera de una respuesta. Siendo hoy domingo, lo previsible es que a partir del lunes el asunto se empiece a solucionar. El Oviedo, que ya tiene un borrador con el nuevo contrato del jugador, no se pone nervioso con la situación, pero Anquela sí pregunta a diario por la llegada del futbolista, al que quiere en Oviedo cuanto antes para que se pueda incorporar a la disciplina azul y entrenarse con el resto de sus compañeros para estar a tope en el inicio de Liga.

Ibrahima Baldé, de 29 años, es una de las apuestas del Oviedo para apuntalar el ataque carbayón. El jugador, incluso, se bajará considerablemente el sueldo para vestir de azul, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA hace cinco días. Su llegada no cerraría los fichajes de la delantera. El Oviedo sigue intentando contratar a Joselu, por el que ha preguntado el Sporting en las últimas horas, sumándose también al interés del Cádiz.