Champagne: "Lo importante es meter a Anquela en problemas para elegir"

Tres semanas después de iniciar la pretemporada, Nereo Champagne ya se encuentra adaptado al Oviedo. Esta mañana se ha pasado por la sala de prensa para analizar cómo va la pretemporada.

Las primeras sensaciones.

"Excelentes. Estoy contento con todo: me encontré un club grande, popular, con instalaciones de Primera. Lo que me esperaba. Todo adaptado a un club grande. Esto es lo que buscaba".

Anquela.

"Me gusta su personalidad, cómo trabaja en la semana. No solo el modo de hacer las cosas, también cómo trabaja. Hay muy buena relación con todo el cuerpo técnico".

"A los porteros nos pide principalmente que las paremos (risas). Primero, el portero está para parar y además que ayude en lo que pueda. Nos pide que seamos simples, serios, que brindemos seguridad".

El estilo.

"Tratamos de dominar con la pelota el juego, sin locuras, estando ordenados. Y presionando lo más arriba posible. Destruir es más sencillo que construir, defensivamente se ve que estamos bien plantados y arriba aún nos falta ese pase final. Es normal a estas alturas. Las piernas hacen una cosa y la mente otra".

Alfonso.

"Es muy buen portero, también Gorka, son grandes compañeros. No competimos por jugar, sino que competimos con nosotros mismos para crecer cada día. Y nos ayudamos a crecer. Eso es lo que más me gusta. Son más jóvenes que yo y trato de igualarles, de copiarles cosas. Eso es lo que nos dará resultados: que entre todos nos mejoremos".

"Lo importante es meter a Anquela en problemas para elegir. Por características físicas somos diferentes. Alfonso es más explosivo, más rápido. Yo soy más de posición, ofrezco otro tipo de cosas. Lo importante es que tengamos las características que el equipo necesita".

La Segunda.

"Es una competición hermosa. Sigo el fútbol español desde los 90 y uno sabe lo que es el Oviedo, el Zaragoza, el Málaga el Depor, Las Palmas€ Hay 10 o 12 equipos con más historia que muchos de Primera. Es muy competitiva, de las más parejas que conozco. Jugué en la segunda de Argentina, con equipos potentes como Rosario, y la ganamos con Olimpo. Pero no era tan igualada como ésta. Hay tres equipos que por presupuesto tienen ventaja, los que descienden, pero con entrega, orden, corazón y ganas trataremos de igualar".

Los delanteros.

"Los que han llegado y los que quedan tienen buen pie, buen uno contra uno. Desequilibran. Se van viendo cosas interesantes: ahora hay que intentar que sea más continuo".

Sorpresas.

"Todos me decían lo que animaba la gente del Oviedo pero que el primer día jugaremos ante el Vetusta y venga tanta gente que tengan que decir que no entrar más gente sorprende. Eso es difícil de encontrar en otros lados. Genera la presión de ganar que a mí me encanta. Sales a jugar y sabes que tienes que rendir porque te lo piden en la calle".

Claves para el éxito.

"Tener jugadores de calidad. Y la grupal sobre todo, lo primero. Tendremos momentos buenos y malos, y el que pase más rápido los malos saldrá reforzado. Corriendo y pegando no se asciende, se necesita más juego".