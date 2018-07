Boateng: "Vamos a conseguir grandes cosas con esta afición"

El Oviedo completó esta mañana el entrenamiento matutino en El Requexón. Toché y Edu Cortina estuvieron al margen y no se entrenaron con el resto de jugadores. Tampoco el canterano Jimmy. Los de Anquela volverán hoy al trabajo en sesión de tarde para preparar el amistoso de mañana ante el Lugo, en Xove (Lugo), a las 20.00 horas. Richard Boateng, incorporación de este año, fue el encargado de atender a los medios al final del entrenamiento en El Requexón.

La preparación: "Tengo buenas sensaciones en la pretemporada. El trabajo del dia a dia es bueno y me estoy adaptando perfectamente. Me siento muy cómodo. Me gusta las ideas y la filosofía del mister. Tenemos un buen equipo y estamos haciendo las cosas bastante bien, aunque hay cosas que podemos mejorar. Estoy muy a gusto y contento con lo que veo"

Busca una mejoría en la parcela ofensiva: "En ataque tenemos que mejorar bastantes cosas, llegamos, pero nos falta algo. Con el tiempo vamos a estar en la buena línea".

Anquela se centra en el centro del campo. "Nos pide que estemos juntos los tres, y luego que lleguemos. Pero también tenemos que volver rápido, no podemos estar muy separados. Hay que trabajar mucho en el centro del campo para trabajar para el equipo".

Su adaptación a Asturias: "Oviedo Es una buena ciudad, hay mucha diferencia de donde vengo respecto al clima. Pero estoy muy a gusto y adaptándome. Estoy conociendo la afición poco a poco, pero lo que veo es de diez. Vamos a conseguir grandes cosas con esta gran afición".

Equipo sólido en defensa: "Bastante estamos haciendo en defensa, porque no estamos concediendo goles y no se lo damos fácil a los rivales en ataque. En defensa estamos realmente bien".

Abraza la idea de Anquela de control del juego: "Me gusta tener el balón, cuanto más posesión más fácil te salen las cosas en el campo. Es más fácil que te salga un buen partido".

Los extremos y los medios deben aportar: "El ataque no solo depende del delantero centro, todos tenemos que incorporarnos, sobre todo los del centro y la banda contraria. Tenemos que aportar para intentan conseguir la victoria, el delantero solo no puede hacerlo sin nuestro apoyo".

El año pasado jugó, sobre todo, de mediapunta: "No cambia nada para mí, siempre intento hacer lo que me pide el míster. El año pasado era distinto, pero siempre estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda".

Primera jornada de Liga contra el Extremadura, su exequipo: "Es un partido muy especia e importante para mí. He estado en el Extremadura y se lo que significa encontrarme con ellos otra vez en esta categoría, estoy muy contento de verlos otra vez".