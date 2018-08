Boateng: "Vamos a conseguir grandes cosas"

Richard Boateng cada vez está más suelto en el Oviedo. El ghanés fue el primer fichaje que cerró el Oviedo esta campaña, una apuesta avalada por Juan Antonio Anquela por un jugador que destacó en el Melilla (14 goles) y buscaba triunfar en una categoría superior. En su primer día azul prometió trabajo y abrazó las ideas de su entrenador, que lo telefoneó varias veces antes de que se cerrase su fichaje por el Oviedo y ofreció un guiño al oviedismo: "Estoy conociendo todo poco a poco, pero lo que veo de la gente es de diez. Vamos a conseguir grandes cosas con esta gran afición".

Ayer, en El Requexón, Boateng también reveló lo que Anquela quiere de él para este año. "El trabajo del día a día es bueno y me estoy adaptando perfectamente. Me siento muy cómodo. Me gustan las ideas y la filosofía del míster. Tenemos un buen equipo y estamos haciendo las cosas bastante bien, aunque hay cosas que podemos mejorar, pero estoy muy a gusto y contento con lo que veo", dijo Boateng. Cree el ghanés que esa mejoría, que pidió el propio Anquela después del último amistoso en Les Caleyes, se debe centrar, sobre todo, en el apartado ofensivo del equipo. "En ataque tenemos que mejorar bastantes cosas, llegamos, pero nos falta algo. Con el tiempo vamos a estar en la buena línea", recalcó.

El futbolista ghanés, de 26 años, jugó el año pasado habitualmente en la posición de mediapunta. Anquela parece estar decidido a apostar por el sistema de tres mediocampistas, como lleva utilizando toda la pretemporada. Boateng ensaya de interior, un puesto para el que se ve preparado: "No cambia nada para mí, siempre intento hacer lo que me pide el míster. El año pasado era distinto, pero siempre estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda. Anquela nos pide a los tres del medio que estemos juntos, y luego que lleguemos al ataque. Pero también tenemos que volver rápido, no podemos estar muy separados. Hay que trabajar mucho en el centro del campo para el equipo", recalcó. El ghanés destaca por su condición física, pero sin olvidar el buen trato de balón. "Me gusta tener el balón y, cuanta más posesión, más fácil te salen las cosas en el campo. Es más fácil que te salga un buen partido", auguró Boateng. La delantera es la línea con menos efectivos del equipo azul, por ello pide Boateng una mayor implicación al resto de futbolistas: "El ataque no solo depende del delantero centro, todos tenemos que incorporarnos, sobre todo los del centro y la banda contraria. El delantero solo no puede hacerlo sin nuestro apoyo". La defensa, sí que cuenta con varios efectivos y está dando un gran rendimiento esta pretemporada (un gol encajado): "Bastante estamos haciendo en defensa, porque no estamos concediendo goles y no se lo damos fácil a los rivales en ataque. En ese apartado estamos realmente bien". El primer partido de Liga del Oviedo será especial para Boateng al tratarse del Extremadura, su ex equipo, donde jugó media temporada hace dos años: "He estado allí y estoy muy contento de verlos otra vez en Segunda, será muy especial", finalizó Boateng, que se está adaptando a Oviedo: "Es una buena ciudad. Noto el cambio respecto al clima".