Ibrahima, al fin

Salvo sorpresa de última hora, inesperada ya por todas las partes, el culebrón de Ibrahima Baldé tocará hoy a su fin. El delantero senegalés llegará hoy al medio día a Oviedo, pasará el reconocimiento médico en la Clínica Asturias y, si no hay ningún problema, se convertirá, ya de manera oficial, en el séptimo fichaje del club azul, primero de los dos delanteros que la entidad tiene previsto incorporar. No se descarta incluso que el africano participe en el entrenamiento de esta tarde en El Requexón.

Ibrahima Baldé tomó ayer un avión desde Rumanía hasta Madrid, donde debía aterrizar esta misma mañana. Cargado con todas las maletas y acompañado de su mujer, su idea era coger un coche en el mismo aeropuerto de Barajas y llegar por carretera a Oviedo, donde se le espera aproximadamente al medio día de hoy. Este era el plan que había ideado una vez conoció, el pasado martes, que la embajada le había facilitado el visado.

Así que, diez días después de rescindir su contrato con el Cluj rumano, el africano se presentará en la ciudad ovetense después de un episodio con tintes peliculeros, con visados que no se expedían por falta de personal en el consulado, una consul de baja, un fin de semana de por medio y un embajador desaparecido en combate. Hubo llamadas del representante del futbolista y del propio Oviedo para tratar de resolver una situación que mantuvo al representante del futbolista, a Ángel Martín González y al propio Anquela en vilo, deseoso el técnico jienense de que llegara ya el futbolista para iniciar la pretemporada.

Ibrahima, pues, se convierte en jugador azul a 16 días del inicio de Liga ante el Extremadura. No obstante, no llegará en baja forma pues se estuvo entrenando en solitario durante todos estos días, según explicó en varias ocasiones su representante, José Sánchez Parra. Con experiencia en Primera con el Atlético de Madrid y Osasuna y en Segunda con el Numancia, Ibrahima llega para complementar a Toché y al delantero que falta por llegar.

Entrados en el último mes de mercado, el Oviedo mantiene varias operaciones en el radar, con la opción de Joselu, del Granada, como la preferida por la dirección deportiva azul. Al jugador le convence la propuesta carbayona, pero el club nazarí no dará facilidades y, de momento, pide por el traspaso cantidades que el club azul no está dispuesto a llegar. Lo que está claro es que el cronómetro va en contra del Granada, que quiere desprenderse de Joselu (ayer no jugó ningún minuto ante el Getafe) para aligerar carga salarial. No obstante, el club baraja otras alternativas por si finalmente la opción Joselo no sale adelante.