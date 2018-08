El tripartito ve "razonable" ceder las marcas al Oviedo por 240.000 euros

La propuesta del Oviedo para recuperar las marcas a través de una cesión de 20 años por un total de 240.000 euros fue ayer bien recibida en el Ayuntamiento ovetense, tanto en el tripartito que gobierna la ciudad (Somos, PSOE e IU) como en la oposición (PP y Ciudadanos). Los tres socios de gobierno consideran "razonable" el planteamiento del club, lo valoran "de forma positiva" y esperan poder alcanzar un acuerdo en las "próximas semanas". Sólo hay algo que les hace dudar de la propuesta, adelantada ayer por este periódico: si es legal o no actualmente firmar una cesión a 20 años o "el máximo posible", como es deseo de la entidad azul. En el caso de que lo sea, habrá luz verde. El tripartito pide tiempo para analizar esa cuestión jurídica antes de dar una respuesta, pero al Oviedo el asunto de las marcas es una cuestión que le urge para poder expandirla por el mundo.

"Hace tiempo que entendemos que hay que encontrar una solución que sea buena para el Oviedo y respete el interés general", aseguró ayer la edil Ana Rivas (PSOE), que afirma "estar de acuerdo" en la propuesta azul siempre que tenga un marco legal. "La propuesta es razonable, pero estamos en la fase del análisis jurídico", dijo. En la misma línea se expresó Iván Álvarez, concejal de IU, que se mostró favorable a facilitar la negociación para contentar al club respetando el interés general. "El Real Oviedo es un sentimiento de nuestros vecinos y vecinas y el gobierno se volcará en la negociación sin conflictos teniendo en cuenta lo que representa para la ciudad", dijo el edil de la coalición, que añadió que "paralelamente a esto hay que proteger el interés general". "El primer paso es saber el marco de actuación jurídica que nos permita tomar la decisión más justa y poder llegar a un consenso lo antes posible".

Fernando Villacampa, edil de Somos, también tildó de "razonable" la propuesta. "Tal y como planteó Ana Taboada (líder de la formación), nuestro compromiso es no hacer negocio con las marcas. No vamos a permitir comportamientos por parte del Ayuntamiento como los de 2003", dijo. Y añadió: "En el tema de las marcas el apoyo de nuestra ciudad es nuestra principal preocupación. El Oviedo, para los ovetenses, no tiene precio".