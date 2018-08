Yoel Bárcenas: "Todo lo que veo en el Oviedo me agrada"

El panameño Yoel Bárcenas lleva poco más de dos semanas en el Oviedo, desde que se concretara su cesión del club mexicano Cafetaleros de Tapachula. Bárcenas jugó el Mundial de Rusia con su país, Panamá, descansó unos días y se incorporó al Oviedo. El futbolista, una de las gratas sorpresas en los últimos partidos de pretemporada, asegura que la adaptación al equipo y a la ciudad sigue su ritmo y muestra sus ganas de jugar en el Tartiere. Esta ha sido su comparecencia esta mañana en El Requexón.

Primeros días en Oviedo. "Me he sentido bien. Adaptándome a los que quiere el técnico. Los compañeros me han ayudado también. Adatpándome lo más pronto posible".

El club y la ciudad. "Sabía que era un gran club. Muy organizado todo. Estamos en España, esto es élite. Me agrada todo lo que veo".

Estado de forma. "Vengo activo. Acatar la dirección del profe Anquela y adaptarme lo más rápido".

Primeros partidos con el Oviedo. "Me he sentido bien. Este último con Lugo ya sentí cómo van a ser los partidos en la Segunda División. Va a ser todo muy competitivo. Estos partidos se ganan por detalles. Hay que estar muy concentrado.

¿Qué le pide Anquela? "Son cuatro conceptos que siempre lo he hecho. No es algo diferente a lo que él me pide. Mostrar la intensidad, que es lo que a él le gusta".

Entendimiento con Diegui. "Con Diegui fue el primero con el que hablé. Con él y con Saúl. Con Diegui me llevo muy bien estos dos primeros días. Esta comunicación se ha transmitido en el campo. Me da igual en qué banda jugar.

Objetivos. "Vamos paso a paso. Hacer todas las cosas bien. Es un fútbol nuevo para mí y quiero adaptarme lo más rápido posible".

Competencia con Aarón y Saúl. "Es una competencia sana. Ellos tienen su puesto aquí y yo vengo para ayudar al equipo"

Debut en el Tartiere. "Tengo ganas de jugar en el Tartiere"