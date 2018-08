La Liga pide el cambio de la iluminación del Carlos Tartiere antes del inicio del campeonato

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha pedido al Oviedo que cambie por completo la iluminación del estadio Carlos Tartiere antes del inicio de la próxima temporada, previsto para el domingo 19 de agosto, dentro de 13 días. Según ha podido saber este periódico a través de varias fuentes, el club azul recibió la petición hace ya algunas semanas y se la trasladó de forma inmediata al Ayuntamiento, propietario del estadio y encargado de su mantenimiento. El organismo presidido por Javier Tebas considera que el alumbrado del Tartiere es insuficiente y no se ajusta a los requisitos establecidos en su reglamento, que deja claro que la iluminación artificial "debe permitir que la retransmisión (por televisión) del evento cumpla un alto estándar de calidad digital". Según los cálculos que manejan tanto el club como el gobierno local, la sustitución de las luces del recinto carbayón rondaría los 800.000 euros, que, como propietario, le tocaría desembolsar al Ayuntamiento. No obstante, parece imposible que la obra se pueda llevar a cabo antes del comienzo del campeonato ante el Extremadura.

La preocupación de la LFP es que la "mala" iluminación del Tartiere afecte a la calidad de la imagen de la televisión. Según fuentes de la Liga, se trata de una solicitud que se ha realizado a varios clubes, no sólo al Oviedo, algunos de los cuales ya tienen las obras en marcha. Aquí, sin embargo, la entidad oviedista tiene las manos atadas porque no es la responsable del Tartiere, de ahí la dificultad de que se lleve a cabo de forma más o menos inmediata la operación. Los 800.000 euros calculados para cambiar las luces superan el presupuesto anual que el gobierno local suele destinar a la mejora del estadio carbayón, que ronda los 500.000 euros. No obstante, desde la LFP aseguran que el reglamento no es nuevo y que el incumplimiento podría acarrear sanciones.

Esta situación, sin embargo, no fue tenida en cuenta en el sorteo del calendario, que este año, como novedad, fue asimétrico. El Oviedo empezará la Liga en casa al contrario, por ejemplo, que el Deportivo de la Coruña, que tiene un problema con la cubierta de Riazor y jugará sus tres primeros partidos fuera.

En el Ayuntamiento son conscientes de la situación, pero de momento no han valorado ninguna actuación en este sentido. Por fechas, sostienen, es difícil llevar a cabo la obra y, además, en los primeros partidos en el Tartiere ayudará la luz natural. El club, no obstante, ha enviado con celeridad la petición al Ayuntamiento para que se resuelva lo antes posible el asunto y no esté expuesto a multas.

Las marcas

Lo que sí parece que avanza es el acuerdo para resolver el asunto de las marcas, una de las principales preocupaciones del club. El Oviedo quiere recuperarlas ya para poder expandirlas por el mundo y llevar a cabo proyectos en países como el Reino Unido o México y ofrece 240.000 euros por una cesión a 20 años. La propuesta, avanzada el pasado jueves por este periódico, se ve "razonable" en el Ayuntamiento, tanto en los tres socios de gobierno (Somos, PSOE e IU) como en la oposición (PP y Ciudadanos). En los próximos días, de hecho, habrá una reunión entre las dos instituciones para tratar de cerrar el asunto y valorar otras cuestiones encima de la mesa, entre ellas esta petición de la LFP.