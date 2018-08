El Ayuntamiento descarta cambiar este año la iluminación del Tartiere

El Ayuntamiento no cambiará este año la iluminación del Carlos Tartiere, una actuación que ha pedido la Liga al Oviedo para antes del inicio de la temporada (19 de junio). El gobierno local (Somos, PSOE e IU) descartó ayer de forma tajante la actuación porque, sostiene, no tiene presupuestada la partida de 800.000 euros que se calcula costaría la sustitución de las luces. Por tanto, dicen en el tripartito, es "imposible" cambiar el alumbrado al menos antes de finalizar el año., como reclama el organismo de Tebas y adelantó ayer este periódico.



El Oviedo, pues, se expone a ser sancionado por parte de la Liga, que considera que las luces del Tartiere no cumplen lo requisitos exigidos para garantizar la calidad de la imagen de televisión. Según ha podido saber este diario, La Liga está preparando un nuevo reglamento audiovisual, que publicará en los próximos días, donde se especificarían los matices relacionados con los incumplimientos de los requisitos exigidos.



"La Liga tiene su ritmo y nosotros, el nuestro", señaló ayer Ana Rivas, concejal de Infraestructuras (PSOE), área a la que pertenece las decisiones sobre el Carlos Tartiere. "Es imposible hacer nada porque no hay partida presupuestada para semejante gasto", añadió, y porque "por plazos" no se llegaría ni al 19 de agosto ni a final de año. Una opinión compartida por Iván Álvarez, concejal de IU, que considera que este año será "imposible" llevar a cabo la operación por lo mismo: porque no se presupuesto la actuación. "Además, este cambio", añade Iván Álvarez, "no beneficia a los aficionados del Oviedo si no a la propia Liga". El tercer partido del gobierno de izquierdas, Somos, que es el más votado de los tres, declinó ayer hacer alguna valoración concreta. Preguntada por este diario, la formación liderada por Ana Taboada se escudó en que el Tartiere pertenece al área de Ana Rivas: "Este es un asunto de Infraestructuras, que depende de Ana Rivas, y se estudiará dentro del gobierno", se limitó a decir, sin mayores detalles, Fernando Villacampa, concejal de Somos.



PSOE e IU sí abundaron sobre la posibilidad de que se pueda llevar a cabo la actuación el año que viene. "En el futuro se puede estudiar. Lo plantearemos seguro y lo estudiaremos", señaló Rivas, que aseguró que este año el Tartiere tiene medio millón de euros que se usarán para "la siguiente fase de la seguridad de la estructura" del estadio. Iván Álvarez se expresó en la misma línea: "En los próximos presupuestos llevaremos esta propuesta e intentaremos encajarla, porque es un aspecto que tiene peso", finalizó.