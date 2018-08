Mossa: "Es importante haber mantenido el bloque del año pasado"

"Es importante haber mantenido el bloque del año pasado, es mucho más fácil entrar en un equipo que tiene cogida la dinámica". Habla Mossa, lateral valenciano, fijo en la izquierda y uno de los futbolistas más queridos por la afición oviedista. El defensa cumple su segundo año de azul, que afronta con ilusión y con la confianza de Anquela. En el partido de El Berrón, por ejemplo, Mossa fue el único jugador, junto a Carlos Hernández, que disputó todos los minutos. Esta ha sido su comparecencia de esta mañana en El Requexón.

Pretemporada. "Esta semana va a pasar muy rápido. Mañana volvemos a jugar. La hora de la verdad es lo importante".

El partido ante el Extremadura. "Sabemos que al final lo más importante es estar preparados para el Extremadura. Es un recién ascendido. Puede ser que de puertas para afuera no se le dé la importancia que merece. Nosotros sí se la damos. Si están en esta categoría es porque se lo han merecido. Los equipos que mantienen un bloque y vienen en la dinámica de haber conseguido un gran objetivo les da fuelle y competitividad al principios de Liga".

Defensa de cuatro. "Me gusta jugar siempre, en línea de cuatro o en el carril. Con defensa de cuatro tengo otras exigencias, distintas a las del carril. Puede que con cuatro tenga menos presencia, pero me permite subir de otra manera, sorprendiendo, llegando desde atrás. Llegando menos veces, pero que sean para hacer daño. Lo primero que se exige es defender".

"El año pasado fuimos un equipo bueno defensivamente. Para que la línea de cuatro sea buena necesitamos un trabajo defensivamente bueno. Hoy en día ningún equipo defiende con cuatro defensas. Necesitamos de una situación táctica que nos facilite".

Los nuevos. "Muy bien. Se están adaptando perfectamente. Están entendiendo bien los conceptos. Es importante haber mantenido el bloque del año pasado. Es mucho más fácil entrar en un equipo en el que todo el mundo tiene cogida la dinámica".

Ibrahima. "No lo conozco y no he tenido tiempo para valorarlo. Que venga a sumar, que es lo que necesitamos. Sus condiciones al servicio del equipo".

Sensaciones. "Son buenas en pretemporada, pero no servirá si llega el fin de semana y no somos capaces de ganar. Hay que ir partido a partido, es un tópico pero es la realidad. La Liga empieza en la jornada 1, eso hay que tenerlo en cuenta. A veces parece que empieza más adelante".

Segunda. "Es la más competitiva de los últimos años. Vamos a ir a buenos estadios, buenas aficiones, eso lo hace bonita".