Ibra: "Soy un soldado"

En el minuto 74, después de estar casi toda la segunda parte calentando, Ibrahima Baldé por fin pudo debutar con el Oviedo. El delantero senegalés, que en el Oviedo quiere volver a ser "La Pantera", saltó campo en Vitoria y, para los que no le conozcan, dejó claro en escasos minutos las cualidades que le han llevado a ser reclutado por Ángel Martín González para el Oviedo que intentará el ascenso: Ibrahima es de los que va al choque y no se asusta, de los que imponen, el delantero tanque de toda la vida que está cómodo de espaldas y es feliz en el juego aéreo. Además, anotó el gol de la victoria de penalti a falta de dos minutos. Debut inmejorable para Ibrahima después de una llegada a Oviedo plagada de contratiempos.

"Estoy a lo que me pida el míster. Uno, dos, tres delanteros...Yo estoy ahí como un soldado y lo que quiera él, es él que manda", dijo Ibrahima al final del encuentro sobre el esquema utilizado por Anquela (5-3-2) el tiempo en el senegalés estuvo en el campo.

Su metro noventa y su fortaleza física para aguantar balones ayer en Vitoria dejaron buen sabor de boca a los aficionados del Oviedo, pocos, desplazados al País Vasco, Diego Cervero entre ellos, que sabe bastante de aguantar balones y estuvo viendo al Oviedo acompañado por el también exazul Cerrajería: "Aguantar balones es lo que me pide siempre el entrenador. Para un delantero es muy difícil tener el defensa atrás y cuando puedes dejar de cara es importante para nosotros. Hoy me he encontrado bien, bien", explicó sonriente el delantero. El Oviedo dejó una buena imagen ayer como equipo y cree Ibrahima que eso es lo importante de cara a empezar la Liga: "Estoy contento por el equipo. Hacer cuatro horas de autobús y ganar es importante, sobre todo de cara a lo que viene. Yo personalmente estoy detrás del grupo; cuando ellos van bien Ibra va bien", señaló.

Marcar, aunque sea un amistoso de pretemporada, siempre es clave para un delantero. "Es importante que un delantero marque, sea Toché, Steven o yo. Lo importante es que sigan entrando los goles y trabajar. Hoy lo hemos demostrado y nos ha salido bien", señaló. Ibrahima, que fue presentado hace tres días, se ve en buena forma, pero todavía no en su mejor condición física para poder rendir a tope. "Me he sentido bien, pero no al cien por cien. Estamos dándole caña para lo que viene, poco a poco ganando ritmo". Al delantero, se le ve ya bastante integrado, ayer posó junto a Diegui con el trofeo de ganadores del trofeo Virgen Blanca: "Con los compis muy bien, fenomenal. Hay muy buen ambiente, que sigas así que tengamos suerte en el campeonato", finalizó Ibrahima.

El senegalés ofrece alternativas en el ataque. Con la llegada de un delantero, y a falta de otro, Anquela ya puede dar una vuelta de tuerca al equipo y jugar con distintos sistemas. Lo hizo ayer el jienense en Vitoria, cuando quedaban quince minutos para el final y rompió su 4-3-3 habitual de la pretemporada y con el que ensaya diariamente en El Requexón. Mossa y Diegui recuperaron sus puestos habituales durante un gran tramo del año pasado, de carrileros, y el Oviedo probó un sistema con dos delanteros, Ibrahima y Steven, que tienen diferentes características que el jienense quiso juntar en un mismo once. Tener más actores en el ataque le viene bien a Anquela, aunque lo que parece que el técnico no está dispuesto a cambiar, al menos de momento, es su decidida apuesta por apuntalar el mediocampo con tres hombres. Ayer, pese a sólo tener a Cortina como pivote puro, no varió el dibujo de tres en el centro en todo el partido.