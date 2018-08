Saúl Berjón: "Hace mucha ilusión ser capitán del equipo de tu ciudad"

El Oviedo volvió esta mañana al trabajo en El Requexón en una sesión de entrenamiento con mucha carga física que duro casi dos horas. Folch, Aarón y Edu cortina se ejercitaron al margen de sus compañeros y realizaron carrera continua. El equipo volverá al trabajo esta tarde y mañana los azules jugarán el último amistoso de la pretemporada, en Foz (Lugo), contra el Deportivo de la Coruña. Saúl Berjón, canterano y uno de los capitanes del equipo, atendió a los medios al final del entrenamiento.

El trabajo no para: "Mucha carga, buen grupo y deseando que empiece la Liga, que es lo que más nos gusta. La intensidad define al míster, sin intensidad no sería un equipo de Anquela. El equipo demuestra que da para ello".

Buenas sensaciones: "Jugamos contra varios equipos de Primera, eso dice que el equipo lo está haciendo bien. Les plantamos cara a todos, veo buena plantilla y buen grupo. Hay que asimilar conceptos, sobre todo la gente nueva".

Mañana, última preparación: "Mañana un partido contra un equipazo, tiene una gran plantilla que el año pasado estaba en Primera. Vamos a tomárnoslo serio, que sea un entrenamiento, pero sacar sensaciones positivas".

Sensaciones personales: "Me encuentro muy bien, con ganas de empezar. A seguir trabajando y haciéndolo bien, lo que nos diga el míster".

Trabajando un nuevo esquema: "No cambia, el año pasado también había tres en medio campo, y este vuelve haber otros tres".

Ibrahima se adapta: "Muy bien con él. Buena persona y jugador. Tiene una gran trayectoria y solo falta que lo demuestre así. Como Toché, son delanteros grandes que lo que quieren se la dejen para meterla y van a estar ahí. El año pasado estaban Linares y Toche y este Ibra, con Steven obviamente. Ojalá se hinchen a meter goles".

Acepta el reto de la capitanía: "Hace mucha ilusión ser capitán del equipo de tu ciudad, del que eres desde pequeñito. Es un cargo que sumo con toda la responsabilidad, porque me hace ilusión. Y a ver que tal sale".

El papel de los canteranos: "Tienen que tener ilusión, yo no soy nadie para dar consejos. Si alguno de ellos no tiene ilusión, por muchos consejos que des no sirve de nada. Les animó a que sigan trabajando y haciendo las cosas bien, y sobre todo que no pierdan la ilusión".