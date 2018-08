Joselu ya viste de azul: "Había muchos equipos detrás, pero el Oviedo me convenció"

Después del culebrón del verano llegó la puesta de largo. Joselu Moreno, el nuevo flamante delantero del Oviedo, fue presentado hoy como jugador azul en el Tartiere ante casi 300 aficionados carbayones. Joselu, llega a Oviedo, dice para "volver a ser Joselu", el delantero del Lugo que anotó 23 goles y se convirtió en uno de los arietes de quilates de Segunda. El delantero andaluz destacó la oferta del Oviedo por encima de las demás, "es donde quería venir y aquí estoy" y dio las gracias en varias ocasiones al secretario técnico del Oviedo Ángel Martín González. Joselu, que lucirá el dorsal "22", fue presentado por el presidente del Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, que le agradeció al delantero que "haya cumplido su palabra". Cuenta las horas para jugar en el Tartiere y se ve listo para ir citado contra el Extremadura, si Anquela, con él que ya ha hablado, lo considera oportuno. Estas fueron las palabras de Joselu hoy en la sala de prensa del Tartiere, antes de salir al estadio y comprobar la ilusión desbordante que ha originado su fichaje.

Que le hizo aceptar la oferta del Oviedo: "Le tengo que agradecer sobre todo a Ángel Martín (secretario técnico), porque ha insistido mucho en traerme. Me quiso desde el primer momento y me mostró insistencia y cariño. El proyecto deportivo del Oviedo es ilusionante, una gran afición y una gran ciudad. A pesar de la situación del Granada, el Oviedo me convenció. Quería jugar aquí; y aquí estoy".

La apuesta deportiva fue lo importante: "Lo deportivo primó, porque sentía el cariño del Oviedo. Es el equipo que más me quiso y fue mutuo. Es donde quería jugar".

El de Joselu ha sido el culebrón del verano. "Había muchos equipos detrás, pero desde que hablé con Ángel llegamos a un acuerdo, aunque las negociaciones fueron difíciles por el tema económico. Pero tenía claro que quería venir aquí, que si no era quedarme en Granada sería ir a Oviedo".

Quiere volver a ser el Joselu del Lugo, él de los 23 goles: "Sin duda. Ojalá se repitiera, no suelo marcarme cifras goleadoras, con superar lo del año pasado me doy por satisfecho. Seguro que va a ser así y se va a ver la mejor versión de Joselu. Vengo con muchas ganas".

Tuvo contacto con jugadores de la plantilla antes de firmar: "Hablé mucho con ellos. Con Carlos, Saúl e incluso Christian. Me escribían constantemente y me llamaban, tratando de convencerme para venir. He sentido ese cariño dentro del vestuario. Darle las gracias a ellos, porque me siento muy arropado".

Pequeña charla con Anquela ayer: "Hablé con él ayer, cuando firmé los contratos. Fue una pequeña charla, un minuto. Mañana tendré tiempo de hablar un poco más. Todavía no me ha dicho lo que quiere de mí, vengo a sumar, como todos".

Se ve listo para ir convocado el domingo: "Sí, siempre que el míster crea que puedo. Los últimos amistosos no los he jugado, pero estoy bien físicamente, aunque a lo mejor no tengo el ritmo de competición. Dependerá de los entrenamientos y de como vaya la semana".

Firma por cuatro años, con el objetivo de echar raíces en Oviedo: "Los últimos años llevo cambiando de sitio mucho tiempo. Quiero asentarme y el Oviedo me ha presentando un proyecto ilusionante. La ciudad es muy bonita y tiene una gran afición. Estoy muy contento y ojalá que sean mínimo cuatro años".

Tres delanteros para, en principio un puesto: "La competencia va a ser muy bonita y sana. La temporada es muy larga en Segunda, en 42 jornadas hay tiempo para todo. Habrá rachas buenas y malas. Ojalá que los tres delanteros que haya, incluso con Steven, podamos sumar lo máximo posible".

Sabe jugar en la banda: "Mi mayor virtud es jugar de delantero y hacer goles, pero donde quiera el míster. He jugado en varias bandas".

Su fichaje ha levantado la ilusión del oviedismo, con 300 aficionados hoy en el Tartiere: "No puedo contestar a todas muestras de cariño, he tenido mil mensajes por redes sociales. Es de agradecer, pero también quiero ir con pasos pequeñitos. Se ha generado mucha ilusión y estoy muy agradecido, pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad, porque no quiero que al mes, con la típica presión que se genera? No soy Messi o Cristiano, soy un jugador de Segunda más. Pero es de agradecer la ambición que se genera con mi llegada".

Que fue lo que le convenció exactamente del Oviedo: "Me dijeron que volvería a ser importante, que me querían si o si. La negociación ha sido larga, pero es el equipo que más ha apostado por mi. Casi todos los días Ángel hablaba con mis agentes, no lo dude en ningún momento".

Ha tenido muchos equipos detrás y trascendió un interés del Sporting: "Por respeto a los clubes y aficiones no voy a mostrar detalles de los equipos interesados".

Ganas de jugar como local en el Tartiere: "Es un estadio espectacular y tengo muchas ganas de jugar. El año pasado tuve un pequeño encontronazo con Christian, pero nada grave".