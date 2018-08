Anquela: "Estoy contento con la plantilla, pero ahora tenemos que demostrarlo"

El entrenador del Oviedo Juan Antonio Anquela concedió esta mañana una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA (mañana se publica integra en la edición de papel) en la que analiza la actualidad del club azul, a solo cuatro días del debut ligero ante el Extremadura en el Tartiere (domingo, 19.00 horas). El técnico jienense asegura estar muy contento con la confección de la plantilla del Oviedo, con ocho caras nuevas de momento, pero prefiere no tirar las campanas al aire: "Si es la mejor plantilla en mucho tiempo se tiene que demostrar, sobre el papel no vale nada. En el fútbol pasan muchas cosas. Estoy contento con la plantilla, sí. Ojalá tengamos identidad, ese es mi trabajo", explicó Anquela.

El técnico desveló los planes para la nueva campaña del Oviedo, sin fijarse aún un objetivo: "Quiero un equipo que juegue al fútbol e intentar sacar el balón jugado, como el gol del otro día ante el Depor. Tenemos que intentarlo. Jugaremos también a lo que toque, lo que corresponda con el partido. Me encanta el fútbol de toque, meter un gol sin que el rival no la toque. ¿Eso puede ser? No sé, de lo que sea posible a la realidad... Quiero un equipo de fútbol que sepa leer cada partido y que ponga la música adecuada para lo que podamos bailar".

Anquela inicia este año su segunda temporada como entrenador del Oviedo. Desde Rivas, en 2005, ningún técnico azul ha completado dos campañas en el banquillo carbayón: "Llevo mucho tiempo queriendo entrenar al Oviedo. Aquí claro que me la juego, llevo jugándomela toda mi vida. Llevo así desde que empecé", aseguró. "Aquí no hay más presión, en todos los sitios aprietan. Lo único que hay aquí es más gente, y jugamos con un sentimiento, el del Oviedo. Cuando estoy deprimido o triste por algo del fútbol veo lo que el Real Oviedo significa para la gente".

Otro de los temas que tocó el técnico es la evolución de la cantera azul. Borja Sánchez, Steven, Sandoval y Cortina se entrenan habitualmente con el primer equipo: "He contado siempre con la cantera, pero si tengo cuatro en un sitio no puedo subir a uno del filial. Lo que necesite lo iré cogiendo y como somos pocos, tendrán que ir subiendo para aportar al equipo".

También hubo tiempo para conocer el lado más personal de Anquela. Al jienense le gusta el VAR y pasa de las redes sociales, prefiere el cara a cara. La última serie que ha visto es "Shameless" y le encanta El Padrino ("cualquiera de las tres"). Una de sus debilidades, eso sí, es pasear por el entorno asturiano, aunque tiene pendiente Los Picos de Europa. Mañana, la entrevista completa a Anquela en la edición de papel de LA NUEVA ESPAÑA.