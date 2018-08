Joselu se gana al Tartiere: "Hubo más ofertas, pero quería estar aquí"

Joselu quiere volver a ser Joselu, el delantero que llegó a anotar 23 goles en el Lugo y se convirtió en uno de los puntas más cotizados de Segunda División. Y solo quiere volver a ser ese jugador en el Oviedo. El fichaje del verano azul, el ansiado delantero de quilates para la delantera carbayona, tuvo ayer al mediodía su puesta de largo como nuevo futbolista carbayón en el Tartiere, donde acudieron casi 300 aficionados para darle una cálida bienvenida en el que será su estadio las siguientes cuatro temporadas.

Joselu, que lucirá el "22", se encargó antes de saltar al campo de despejar todas las dudas sobre el que sin duda ha sido el culebrón del verano en Oviedo, con final feliz para los carbayones, y para el propio Joselu. "Quería jugar aquí y aquí estoy. El Oviedo me quiso desde el primer momento y me mostró insistencia y cariño. El proyecto deportivo es ilusionante, con una gran afición y una gran ciudad. El Oviedo me convenció y quiero asentarme aquí, los últimos años llevo cambiando de sitio mucho tiempo", apuntó Joselu. Polo azul del club, sin quitar la media sonrisa del rostro, el andaluz parece tímido, reservado, pero demuestra bastante soltura ante los medios. Le acompañó en el acto el presidente Jorge Menéndez Vallina, maestro de ceremonias en una presentación por primera vez en el verano, que agradeció al delantero "haber cumplido su palabra con el Oviedo". Porque, la de los azules sólo era una oferta de muchas que manejó el agente de Joselu: "Había muchos equipos detrás, pero desde que hablé con Ángel (secretario técnico) llegamos a un acuerdo. Las negociaciones fueron difíciles por el tema económico, pero tenía claro que quería venir aquí. Era quedarme en Granada o ir al Oviedo", aclaró el delantero, que no quiso meterse en charcos cuando se le preguntó por el interés del Sporting, rival histórico del Oviedo, en hacerse con su fichaje: "Por respeto a los clubes y aficiones no voy a mostrar detalles de los equipos interesados". El nuevo punta destacó varias veces la intermediación en su fichaje del secretario técnico azul Ángel Martín González. El madrileño, con un perfil discreto desde su llegada a Asturias (este verano, por ejemplo, aún no ha presentado a ninguna incorporación), ha sido el hombre clave en el desembarco de Joselu en la ciudad. "Me dijeron que volvería a ser importante, que me querían sí o sí. Es el equipo que más apostó por mí; Ángel hablaba casi todos los días con mis agentes y no lo dude en ningún momento", reveló. Joselu, 27 años, llega al Oviedo con hambre de triunfo, el que se le resistió la última campaña en el Granada. "Ojalá se repitiera (su buen año en el Lugo), no suelo marcarme cifras goleadoras, con superar lo del año pasado me doy por satisfecho. Seguro que va a ser así y se verá la mejor versión de Joselu, vengo con muchas ganas", prometió. Joselu es ambicioso, pero se encargó también de frenar la euforia que su fichaje ha instaurado en Oviedo, -casi 300 aficionados ayer, en la que fue la primera presentación abierta al público del verano-."He tenido mil mensajes por redes sociales. Es de agradecer, pero también quiero ir con pasos pequeñitos. Se ha generado mucha ilusión y estoy muy agradecido, pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Porque no quiero que al mes, con la típica presión que se genera?No soy Messi o Cristiano, soy un jugador más de Segunda", dijo.

Joselu se entrenará hoy por primera vez a las órdenes de Anquela, con quien ya tuvo una pequeña charla, y si el jienense lo cree así podría ir convocado el domingo: "Estoy bien físicamente, pero a lo mejor no tengo el ritmo de competición. Dependerá de los entrenamientos de la semana", aseguró. Joselu también reveló que Berjón, Carlos Hernández y Christian, con los que ya pasea por Oviedo, le llamaron para convencerle de venir, y dijo que la competencia en la delantera es "bonita", nombrando también al canterano Steven.