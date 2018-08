Anquela: "El equipo llega bien al inicio de la Liga"

El entrenador del Oviedo , Juan Antonio Anquela, aseguró hoy que su equipo "llega bien al inicio de Liga. Lo tenemos todo claro, solo falta que sepamos plasmarlo el domingo, ya que de lo contrario tendremos problemas, como siempre"

En cuanto a los jugadores que arrastran molestias, Carlos Martínez, Folch y Ñiguez, el técnico indicó que "están bien, pero tenemos que ir poco a poco. No queremos arriesgar e ir más de lo que podemos. Si están en condiciones darán el paso, de lo contrario esperaremos". El entrenador azul no quiso ir más allá y a la pregunta de si alguno de ellos estaba descartado dijo que "hasta el último día tenemos posibilidades de recuperarlos, pero insisto en que tiene que ser con garantías, sino esperaremos"

En cuanto a como se presenta la temporada, Anquela dijo que "como siempre, difícil e ilusionante. El año pasado había 20 equipos que querían ascender y éste año son 22. Va a ser una pelea constante, una lucha sin cuartel en la que todos partimos con las mismas posibilidades. Nosostros tenemos ganar e ilusión para hacer algo importante"

El entrenador azul destacó la dureza de la Segunda División. "Es la quinta mejor liga de Europa o está muy cerca. Los que suben a Primera División se mantienen y están bajando equipos históricos. El fútbol no perdona y salir de Segunda es complicadísimo porque en esta categoría nadie regala nada, hay que mantener el nivel desde el primero al último parrido"

Sobre el objetivo del equipo, Anquela fue claro. "No tengo ninguno, en el fútbol no te los puedes marcar. Hay que ir día a día. El ünico objetivo es buscar un equipo que compita y sepa la categoría en la que está, que sepa sufrir en los malos momentos y que cuando vengan los buenos no saque el pecho. Es evidente que todos queremos lo mismo, estár arriba, pero creo que el camino nos lo han marcado equipos que nadie pensaba que podían estar ahí, caso del Leganés, Eibar, Huesca, Girona....Hicieron un buen equipo y compitieron bien para lograr su objetivo.

En cuanto al partido de mañana ante el Extremadura, el técnico señaló que espera un encuentro "complicado y difícil, ante un equipo que viene en una dinámica buena. Tiene una plantilla amplia, 33 jugadores y ha firmado jugadores con personalidad en lac categoría. El año pasado acabó como un tiro y se ha reforzado bien. Nos tocará sufrir como siempre y si queremos ver otra cosa nos estaremos alejando de la realidad. El Extremadura es un equipo competitivo, que va a dar guerra y puede estar arriba, como todos"

Sobre la pretemporada de su equipo aseguró que "me ha dejado buenas sensaciones, pero es mentira. El equipo cuando tiene que dar el nivel es cuando hay puntos por el medio. En pretemporada no pasa nada, pero en la Liga se ven las exigencias y se notan las carencias"

En cuanto a los puestos a reforzar del equipo en lo que queda de mercado, Anquela se mostró abierto "siempre que mejoren lo que ahora tenemos. Tenemos una plantilla corta, pero con jugadores muy polivalentes y ese es el camino, contando también con los chavales que vienen empujando fuerte desde atrás"