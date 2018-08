El rompecabezas de Anquela

El oviedismo ya deshoja la margarita y las quinielas sobre el primer once que alineará Juan Antonio Anquela esta temporada copan el debate futbolero de la ciudad. Las posibilidades son abundantes y el abanico de opciones está abierto en todas las líneas del equipo. No es amigo Anquela de dar demasiadas pistas sobre sus planes en los entrenamientos de El Requexón, alternando habitualmente teóricos titulares con suplentes. Las dudas que puede tener Anquela llegan a todas las líneas del equipo, desde la portería a la delantera.

Alfonso y Champagne se disputan la meta. Ambos porteros se han repartido los minutos de pretemporada y Anquela deberá decidir cuál de los dos empieza jugando en una posición tan sensible como la de guardameta. Champagne hizo un aparte ayer, al final del entrenamiento en El Requexón, con el entrenador de porteros del Oviedo Sergio Segura, que siempre está muy encima de los cancerberos. En los jugadores de campo también crecen las variantes. Contando siempre con que Anquela opte por un 4-3-3, el esquema habitual de la pretemporada y con el que suele ensayar en El Requexón, tres hombres se disputan dos posiciones en el centro de la defensa: Carlos Hernández, Forlín y Christian Fernández. Aunque el defensa argentino también podría jugar de pivote, según las palabras de Anquela en la entrevista de ayer con LA NUEVA ESPAÑA, una alternativa, no obstante, con la que el jienense apenas ha ensayado en la pretemporada. Mossa es el único que parece tener el puesto asegurado en el lateral izquierdo, y en el derecho Diegui parte con ventaja ante las molestias de Carlos Martínez, que se tuvo que retirar ayer de El Requexón aquejado del aductor izquierdo. En el centro del campo hay hasta cinco opciones -sumando a Forlín- para tres puestos. Folch tiene casi imposible llegar y su sitio en el pivote se paga caro. Tejera es el que está ensayando en esa posición últimamente; el canterano Edu Cortina también ha jugado ahí en pretemporada, y Forlín cuenta con el aval de Anquela. Una vez cubierta la posición de pivote, se aclararía el resto del centro del campo, con dos interiores. Javi Muñoz parece fijo y Boateng, si Tejera es pivote, podría ser el acompañante. Las alas cuentan con pocos efectivos. Berjón es fijo en la izquierda y Bárcenas, ante la previsible baja de Aarón por lesión, jugaría en el flanco derecho. El canterano Sandoval podría esperar en el banquillo. En la delantera hay una plaza para tres aspirantes: Toché, Ibrahima y el recién llegado Joselu. El delantero murciano ha completado toda la pretemporada y parte con ventaja respecto a los nuevos.