Anquela, sin excusas para el sábado: "Si en Córdoba hace calor nos pondremos el pantalón más corto"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, dio sus impresiones sobre el equipo hoy en El Requexón a falta de dos días para el segundo encuentro en Liga de los azules ante el Córdoba (sábado, 22.00 horas). Por lo dicho hoy por Anquela se prevén pocos cambios en el once titular que salté en tierras andaluzas. El sábado será una noche muy calurosa en Córdoda, con más de treinta grados, pero el jienense huye de excusas y sólo piensa en traer a Oviedo la primera victoria de la temporada.

Posibles cambios en el once: "Barajamos todo. El equipo lo hizo bien el otro día, solo faltó el resultado. Le hemos dado vueltas toda la semanaa, pero se quieren buscar explicaciones que no existen".

Confianza en los tres delanteros, Toché, Joselu e Ibrahima: "Cada uno ve el fútbol a su manera. Estaría preocupado si no hubiésemos hecho ocasiones ys los tres delanteros la tuvieron. Uno la metió, y los otros dos no tuvieron la fortuna. Si quito de un lado, me falta de otro?Hay que hacer lo que nos beneficie más".

En Córdoba se prevén más de treinta grados en la hora del partido: "Los treinta grados son para los dos equipos. Eso son excusas. Tenemos que ir a jugar a Córdoba y a Soria cuando este nevado. El calor es malo para el Córdoba y para nosotros, ellos no están acostumbrados. Porque a eso no se acostumbra nadie, te lo digo por experiencia".

Cómo ve al próximo rival, el Córdoba de Sandoval: "Es un muy buen equipo, cuando ataca lo hace con mucha gente. Sabe lo que quiere. Es un conjunto hecho con prisas, pero con cabeza. Encima ha venido otra vez el hombre que el año pasado fue el artífice de la salvación (Sandoval). Construyó un muy buen equipo y seguirá en esa línea. Habrá que hacer las cosas muy bien".

Trabajando las jugadas a balón parado: "Siempre lo hacemos. El gol del Extremadura que fue un cúmulo de mala suerte, porque defendimos bastante bien. Cuando no se tiene la suficiente altura, que yo creo que la tenemos, hay que suplirlo de otra manera".

Anquela está contento con las sensaciones del equipo: "Me gusto como jugó todo el equipo el pasado domingo, sobre todo como sacamos el balón desde atrás. Lo que no me gusto es que no ganamos y en el fútbol lo único que se necesitan son victorias. Planificamos una forma de jugar y el equipo lo llevó a cabo. Es nuestro camino y lo vamos a seguir. Si acertamos bien, y si no problemas, como siempre".

El calor no es un motivo para hacer cambios en el once: "Con el calor pondremos los pantalones un poco más cortos. Yo no quiero excusas, si tenemos que ir a jugar al sol iremos por la mañana, que no hay. Si este equipo coge esa mentalidad, vamos por el buen camino. Lo otro es poner paños calientes antes de empezar, si existe calor hay que jugar igual. Respecto a los cambios ya me conocéis, cuando las cosas van bien se cambia poquito. Sí podemos hacer alguna variante haremos, y si creemos que nos interesa. Sino nos quedaremos como estamos".



Toché, primer nueve titular del año: "Toché ha partido con ventaja porque es el que primero ha llegado y el que ha estado trabajando con nosotros todo el año. Las cosas se hacen con cabeza y criterio, hay que ir poco a poco. No tenemos que obsesionarnos, el otro día los que no son delanteros también tuvieron opciones de gol, no me voy a obsesionar. Tengo tres buenos delanteros y lo único que hay que hacer es acertar el momento y en lo que se quiere".

El central mexicano Alanís, que ya está en Oviedo, podría ser el siguiente en llegar: "No quiero entrar en esos temas, prefiero pasar olímpicamente. A mi me interesan los que tengo en el equipo".

Folch sigue recuperándose: "Está cerca, pero hay que andar con tranquilidad. Fue un golpe, pensamos que se recuperaría rápido, pero hay veces que no pasa. Hay que andar con tranquilidad. No está Ramón y tenemos que jugar como creemos que sea lo mejor para el equipo e intentar hacerlo lo más adecuadamente posible. Es una pieza clave, el otro día salió Sergio y lo hizo bien y si tiene que salir Juan va a salir".

Aarón regresa a la convocatoria: "Para mi es importante, tiene una personalidad muy grande. Un futbolista que es bueno, tengo plena confianza en él, como en el resto. Esto es un equipo y somos muy poquitos, pero estoy muy contento. De aquí a dos meses me podrán decir que la plantilla es muy corta, pero estamos muy compensados y con posibilidades".