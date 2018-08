Anquela: "Ya me conocéis, cuando la cosa va bien se cambia poquito"

Juan Antonio Anquela lleva toda la vida en esto del balón y conoce las leyes del fútbol. El técnico del Oviedo, satisfecho con el juego de su equipo en el debut ante el Extremadura (1-1), apuesta por la continuidad y no prevé grandes cambios para la primera salida de los azules, mañana (22.00 horas) ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. "Ya me conocéis, cuando la cosa va bien se cambia poquito. Si creemos que nos interesa hacer alguna variante, la haremos; si no, nos quedaremos como estamos", dijo Anquela ayer en El Requexón tras el último entrenamiento del Oviedo en Asturias antes de partir hoy a tierras andaluzas.

La delantera azul fue uno de los temas más repetidos ayer en la intervención de Anquela. La búsqueda de un nueve de garantías, auténtico culebrón oviedista del verano, culminó con la llegada de Ibrahima y Joselu. Toché, el punta veterano, fue el elegido para formar en el primer once de la temporada ante el Extremadura, con gol incluido para el delantero murciano. Anquela decidió darle la titularidad al capitán porque es el punta que más tiempo llevaba en la plantilla: "Toché ha partido con ventaja porque es el que primero ha llegado y el que ha estado trabajando con nosotros todo el año. Las cosas se hacen con cabeza y criterio, hay que ir poco a poco. No tenemos que obsesionarnos, el otro día los que no son delanteros también tuvieron opciones de gol. Tengo tres buenos delanteros y lo único que hay que hacer es acertar el momento y en lo que se quiere", recalcó el jienense.

Lo importante para el técnico no es quién remate a gol, lo principal es crear ocasiones, algo que consiguió el Oviedo en el primer partido pese a no conseguir la victoria: "Estaría preocupado si no hubiésemos fabricado ocasiones, y los tres delanteros las tuvieron. Uno la metió (Toché) y los otros dos no tuvieron fortuna. Si quito de un lado, me falta de otro... Haremos lo que nos beneficie más", apuntó.

El Oviedo jugará mañana por la noche ante el Córdoba con un calor extremo, más de treinta grados, según apuntan las predicciones, unas temperaturas poco dadas en el Norte y a las que no está acostumbrado el equipo azul. No es problema, según Anquela: "Los treinta grados son para los dos equipos, eso son excusas. Tenemos que ir a jugar mañana a Córdoba y también iremos a Soria cuando esté nevado. El calor es malo para el Córdoba y para nosotros. Ellos no están acostumbrados, porque nadie se acostumbra. Lo digo yo por experiencia", dijo el técnico de Jaén. Anquela, con su fina ironía habitual, fue más allá cuando le preguntaron si el calor era un factor a tener en cuenta para la alineación. "Si hace calor, pondremos los pantalones un poco más cortitos. No hay excusas, si tenemos que ir a jugar al sol iremos por la mañana, que no hay. Vamos a tener que jugar igual", bromeó. No parece que Anquela vaya a realizar grandes cambios, pero el técnico abrió la puerta a la entrada de Forlín en la posición de pivote. También resaltó la figura de Folch, que se recupera de un fuerte golpe en la rodilla: "Está cerca (sobre Folch), pero hay que andar con tranquilidad. Fue un golpe, pensamos que se recuperaría rápido, pero hay veces que no pasa. Hay que andar con tranquilidad. No está Ramón y tenemos que jugar como creemos que sea lo mejor para el equipo e intentar hacerlo lo más adecuadamente posible. Ramón es una pieza clave, el otro día salió Sergio (Tejera) y lo hizo bien y si tiene que salir Juan (Forlín) va a salir".

El plan, juegue quien juegue, será el mismo que ante el Extremadura: intentar dominar el balón en torno a un trivote en el medio campo que parece inalterable. El Oviedo aprobó en sensaciones el domingo y ahora quiere hacerlo también en el marcador. "Del equipo el pasado domingo me gustó todo, sobre todo cómo sacamos el balón desde atrás. Lo que no me gustó fue que no ganamos, y en el fútbol lo único que se necesitan son victorias. Planificamos una forma de jugar y el equipo la llevó a cabo. Es nuestro camino y lo vamos a seguir; si acertamos bien, y si no, problemas, como siempre". Anquela también habló del Córdoba, un rival al que definió como un "equipo que sabe lo que quiere, hecho con prisas, pero con cabeza. Encima ha venido otra vez el hombre que el año pasado fue el artífice de la salvación", dijo Anquela en referencia a Sandoval.