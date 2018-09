Optimismo con la lesión de Sergio Tejera

El resultado copero, con el Oviedo fuera de la competición a las primeras de cambio por tercer año consecutivo, no fue la única nota negativa del desplazamiento a Mallorca. Otra mala noticia se sumó antes de la media hora de juego, cuando Sergio Tejera pidió el cambio al notar molestias en los isquiotibiales. Anquela no quiso correr riesgos y dio entrada al canterano Edu Cortina en su lugar. Tejera había disputado los 90 minutos ante el Zaragoza solo tres días antes y acumula cuatro choques disputados en su totalidad. El temor con las molestias es que pudiera tratarse de una rotura de fibras, una lesión que le tendría al menos un mes alejado de los terrenos de juego. Sin embargo, hay cierto optimismo sobre el estado del centrocampista. Las primeras exploraciones dicen que parece no haber rotura, que solo fue un susto. No se descarta incluso que Tejera pueda formar parte de la lista de convocados para el choque del domingo en el Anxo Carro.

El que sí se perderá ese choque es Carlos Hernández, lesionado en el choque ante el Zaragoza. El club no ha hecho oficial su lesión pero parece que puede tener una rotura de fibras por lo que estaría fuera del equipo las próximas semanas. Forlín parece la alternativa más sólida a sustituirle, aunque Anquela también podrá contar en las próximas horas con Alanís, tras su participación con la selección mexicana en el amistoso contra Estados Unidos.

Anquela empezará a probar cosas en el entrenamiento de esta mañana, a partir de las 10.30 horas en El Requexón.