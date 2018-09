Boateng: "Nosotros no vamos a bajar los brazos"

Los aficionados azules votaron en las redes sociales a Richard Boateng como el mejor futbolista del Oviedo del mes de agosto, es decir de los choques ante el Extremadura y el Córdoba. El pivote se mostró agradecido por un premio que "recompensa el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo".

El ghanés aprovechó la entrega del premio para lanzar un mensaje de optimismo a la afición: "Nosotros no vamos a rendirnos, ni a bajar los brazos en ningún momento. Seguimos trabajando porque siempre hay cosas que mejorar: tenemos que saber por qué pasó ante el Zaragoza y buscar soluciones". Y añadió: "Necesitamos corregir las cosas, no preocuparnos. No lo estamos haciendo mal, es cuestión de que tengamos confianza individual".