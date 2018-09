Carlos Martínez, lateral del Oviedo: "La confianza está intacta, dudar en septiembre sería mala señal"

El Oviedo se entrenó hoy en El Requexón preparando el próximo encuentro de Liga ante el Lugo, el domingo en el Anxo Carro (16.00 horas). Anquela quiso guardar sus cartas en una sesión a puerta cerrada, aunque parece que el once del Oviedo en tierras gallegas no distará mucho al del encuentro ante el Zaragoza en el Tartiere (0-4). La única baja confirmada de los azules es la de Carlos Hernández, que estará lesionado mes y medio y su sitio será ocupado por Forlín. El lateral Carlos Martínez, que en Copa ante el Mallorca debutó como jugador azul, atendió esta mañana a los medios de comunicación al final de la sesión en El Requexón.

Lugo, piedra de toque para recupera buenas sensaciones después de la eliminación en Copa: "Hay que centrarse en La liga, nos toca un desplazamiento complicado, pero vamos con ganas de cambiar la racha. Queremos darnos una alegría para fortalecer nuestra idea de juego".

Como está el vestuario: "Si nos entran dudas en septiembre sería una mala señal. Venimos de un partido complicado ante el Zaragoza porque estábamos en buena dinámica, teníamos ganas de ganar y fue un mazazo. En Copa estuvimos bien, tenemos que seguir, hay un gran equipo y la idea es jugar el balón como habíamos hecho hasta ahora. La confianza está intacta".

El equipo ha concedido goles en todos los partidos que ha disputado: "Encajar tantos goles es motivo de que algo no estamos haciendo bien. Es cosa de todo el equipo, de estar junto y no conceder espacios. Haciendo eso estaremos más seguro".

Su estado individual: "El otro díe jugué noventa minutos después de muchísimos meses y no es lo mismo jugar amistosos que competición oficial. Me encontré bien, acabé muy cansado, pero no he tenido secuelas. Es importante para mi coger minutos y estar preparado".

Como se adapta al equipo y a la ciudad: "Todo lo que veo es muy positivo, las instalaciones son una maravilla y los campos esta perfectos. La afición me ha parecido increíble, sobre todo el día ante el Zaragoza, con 0-4 animando y cantando, eso me sorprendió y lo tenemos que aprovechar. Los factores son positivos".

Nota el cambio de categoría, de jugar en Primera con la Real Sociedad: "Ya jugué en Segunda hace años, hay diferencias respecto a Primera. Es una Liga diferente, mucho más física y más larga, psicológicamente más dura".

Ya conocen al Lugo de la pretemporada: "Es un equipo con una base hecha de otros años. Arriba tienen a Jona y Cristian Herrera, jugadores fuertes. Jugamos en pretemporada (2-1 para los gallegos) y fue un partido extraño, nos remontaron en dos minutos. Será un partido muy exigente".



Carlos podría jugar de central, pero ha llegado el momento de Forlín: "La lesión de Carlos es una muy mala noticia, es un defensa muy fuerte que nos aporta mucha seguridad. Ahí está Juan (Forlín) para suplir su baja, yo no tengo problemas en jugar de central, no sería nuevo para mi,pero Juan lo hizo muy bien el otro día ante el Mallorca; tiene mucha experiencia y sabe manejarse en estas situaciones".

El Vetusta está apto para aportar en una plantilla corta: "Tener un equipo corto es un hándicap, pero para eso está también el Vetusta. También los que hemos disputado menos minutos tenemos oportunidades y todos contamos para el míster. Si estamos preparados nos llegará la oportunidad, como a los chicos del filial, porque vamos a tirar de ellos. Los que han subido con nosotros lo han hecho muy bien y eso también es importante".