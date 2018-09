Alanís entra en la lista para Lugo y Tejera no llega a tiempo

Finalmente el centrocampista del Oviedo Sergio Tejera no ha entrado en la lista de convocados para jugar mañana ante el Lugo. El futbolista está tocado desde el encuentro ante el Mallorca y, aunque no hay lesión, Anquela prefiere no correr ningún riesgo con un jugador esencial en el equipo. Alanís, por su lado, ha entrado por primera vez en una convocatoria del Oviedo, aunque partirá desde el banquillo. La lista completa de convocados para jugar mañana es la siguiente: Alfonso, Champagne, Johannesson, Alanís, Forlín, Aarón Ñíguez, Ramón Folch, Toché, Saúl Berjón, Yoel Bárcenas, Boateng, Ibra, Christian Fdez, Carlos Martínez, Joselu, Mossa, Javi Muñoz y Edu Cortina. El equipo viaja hoy a Lugo a las 17.30 horas.