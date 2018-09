Anquela: "Hace siete días estábamos tirando cohetes y ahora todo son dudas"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, atendió a los medios hoy en El Requexón tras el último entrenamiento de la semana antes de jugar mañana ante el Lugo en el Anxo Carro (16.00 horas). Los azules intentarán volver a la senda de la victoria después de la derrota en el Tartiere ante el Zaragoza (0-4) y la eliminación de Copa ante el Mallorca. El técnico azul no se sale un ápice de su discurso habitual y llama a la calma después de apreciar ciertas dudas en el entorno oviedista. El jienense no ha incluido a Tejera en la lista de convocados por precaución tras sus molestias en Mallorca, pero Alanís si que ha sido citado con el resto del equipo.

Paciencia con Tejera y confianza en Alanís: "Vamos a tener precaución, no está roto, las pruebas están bien, pero hay que tener cuidado. Alanís está descansado, viene de un viaje largo y está preparado para salir en cualquier momento".



El Lugo, parada para recuperar sensaciones: "Los malos resultados te lastran, pero hace siete días estábamos aquí tirando los cohetes y todo el mundo pensando unas cosas muy raras. Hay que adaptarse a lo que viene, mañana hay que apretar en todo y a ver si somos capaces de competir"



El grupo está fuerte en lo anímoco: "El vestuario está bien, son futbolistas y saben lo que pueden pasar. Contra el Zaaragoz no lo hicimos bien y en la Copa sí. Tenemos que reponernos y saber que esto es Segunda División, que esto es normal, pasar de una racha a otra en poco tiempo. Tenemos que saber lo que hay que hacer para intentar mejorar".



No se plantea grandos cambios para mañana: "De momento no. Es que hasta hace siete días todo era perfecto, digo hace siete días, no hablo de hace un mes. Ahora ya todo son dudas, ni tanto ni tan calvo. Tranquilidad, saber lo que se quiere y porque pasan las cosas".



Edu Cortina es una opción para suplir la baja de Tejera: "Es una posibilidad, llevamos 18 todos tienen. No les he dicho la alineación, Edu está preparado para salir. El otro día cumplió más que sobradamente".



Qué le preocupa del Lugo: "Todo, están jugando en el once inicial nueve de los que estaban el año pasado. Eso es muy importante en un equipo. Saben a lo que juegan, el año pasado hicieron una campaña buena. Le he visto varios partidos y el día del Numancia se puso perdiendo 0-2 y remontó con una personalidad tremendo. Me espero un muy buen equipo mañana"



Insiste en lo dura que es la Segunda: "Me canso mucho, a veces predico en el desierto. Parece que voy a la contra de todo el mundo y que lloro, y es que esto es así. No entiendo otra en este juego. Hace dos días íbamos ascender directo y ahora parece que no vamos a jugar ni la liguilla. No lo entiendo, sí lo puedo comprendo. Me pongo a pensar y digo: ´madre mía, que desconocimiento total de la situación y sobre todo de lo que es Segunda División´. Da igual el equipo que esté en frente y el lugar. Me canso de decir la palabra competir. Hay que seguir hablando del mismo tema. Me tengo que preocupar de lo que puedo mejorar y yo no engaño a nadie. Llevo muchos partidos en Segunda y habré ganado un partido con facilidad. Los objetivos se consiguen así. En el fútbol el pasado no existe, y el futuro tampoco. Solo importa el presente, que es mañana, a ver si somos capaces a competir y sino a seguir peleando y creyendo en lo que trabajamos. No creo que haya otra explicación".



Respaldo a Carlos Hernández, lesionado: "Otro entrará. El año pasado fue importantísimo y esta temorada todo el mundo tenía dudas de Carlos. Yo nunca dudo de mis futbolistas, todos están preparados para competir. Ahora le toca a esperar, hace dos días me decían que donde estaba Forlín, ahora me dirán de otro. Es normal, aquí cada uno hacemos nuestra alineación. Cuando me dicen que tiene que jugar uno, les digo que a quien quito. Esto es fútbol y es normal, hay que intentar ser coherentes y variar lo menos posible. A seguir, te dan dos y tienes que levantarte. En el fútbol el futuro no existe, lo vuelvo a repetir".