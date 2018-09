Carlos Martínez: "Dudar del equipo sería mala señal"

El lateral derecho del Oviedo Carlos Martínez no duda de las buenas sensaciones del equipo pese a la última derrota en Liga en el Tartiere (0-4). Martínez, que el pasado martes debutó con los azules en Copa ante el Mallorca, confía plenamente en el Oviedo para el partido de mañana ante el Lugo en el Anxo Carro (16.00 horas). "Si nos entran dudas en septiembre sería una mala señal. Venimos de un partido complicado ante el Zaragoza porque estábamos en buena dinámica, teníamos ganas de ganar y fue un mazazo. En Copa estuvimos bien, tenemos que seguir, hay un gran equipo y la idea es jugar el balón como habíamos hecho hasta ahora. La confianza está intacta", dijo ayer el futbolista en El Requexón

El reto del Oviedo es cerrar la portería, ya que los azules han encajado goles en todos los partidos que han disputado hasta el momento. "Encajar tantos goles es motivo de que algo no estamos haciendo bien. Es cosa de todo el equipo, de estar juntos y no conceder espacios. Haciendo eso estaremos más seguros", aseguró. El lateral realizó un plan específico de pretemporada tras un año casi inactivo. Sus sensaciones, después de jugar todo el partido en Mallorca en Copa, fueron positivas. "El otro día jugué noventa minutos después de muchísimos meses y no es lo mismo jugar amistosos que competición oficial. Me encontré bien, acabé muy cansado, pero no he tenido secuelas. Es importante para mí coger minutos y estar preparado". Carlos Martínez, lateral puro, ha jugado de central en algunas otras ocasiones de su carrera. Podría repetir, pero sabe que Forlín es el elegido tras la lesión de Carlos Hernández: "No tengo problemas en jugar de central, pero está Juan para suplir su baja". El lateral también quiso mostrar su apoyo a los jugadores del Vetusta: "Vamos a tirar de ellos porque tenemos una plantilla corta, están preparados", finalizó.