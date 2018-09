Anquela: "Folch es nuestra sangre, como era Maldini en el Milán"

El golpetazo del Zaragoza y la eliminación copera amenazaba con crear la primera marejada en la nave azul. Pero el Oviedo salió adelante en el Anxo Carro para alegría de su técnico, que aprovechó la ocasión, una vez más, para pedir cautela en la opinión en torno al equipo. "Sufrir y trabajar, de eso se trata en Segunda. Necesitábamos ganar. Venimos de una derrota cruel e hicimos un buen trabajo. No es fácil dejar la meta a cero. Conseguimos estar juntos y sólidos, eso es lo que queremos", explicó el entrenador sobre el 0-2 conquistado por los azules en Lugo.

Anquela confesó que tras el 0-4 ante el Zaragoza y la eliminación copera no había detectado dudas pero sí había visto al equipo "triste, y no quería que estuviera así. Me preocupaba. Lo del Zaragoza fue un palo gordo. Siempre les digo que no hay que dar bandazos, que debemos mantener una línea. Tenemos que creer en lo que trabajamos". Y añadió: "Quiero más: como la seguridad defensiva; con poco damos sensación de nervios. Hay que ir poco a poco".

El técnico incidió en la actuación de dos futbolistas. Uno fue Joselu, gol y asistencia en la que fue su casa. "Para un delantero siempre es importante marcar goles. Joselu ha hecho un trabajo maravilloso. Nos ha dado lo que le pedimos. Y después ha salido Toché y también ha estado perfecto. Es tan importante rendir dos minutos como 88". Sobre Folch fue más directo: "De Maldini decían que era la sangre del Milán. Pues Ramón Folch es nuestra sangre y nuestra cabeza".