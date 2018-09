Joselu: "El gol hace que me quite un peso de encima"

Joselu fue protagonista ayer en Lugo. El delantero del Oviedo anotó el 0-1 en el Anxo Carro ante su exequipo, en el que supone el primer gol del ariete con la camiseta carbayona. Joselu no ocultaba su alegría al final del encuentro ante el Lugo, del que se fue ovacionado por la que fue su afición hasta hace dos años: "Me quito un peso de encima, porque estaba deseando estrenarme como goleador. Estoy muy feliz, pero sobre todo por la victoria del equipo", dijo. El atacante admitió que lo pasó mal en lo personal durante las primeras jornadas, en las que no consiguió ver puerta: "Vine al Oviedo con el cartel de goleador y para eso trabajo. Casi no tuve pretemporada, me ha costado coger el ritmo y todavía me falta un poquito para estar a tope en la velocidad y poder dar buenos desmarques. Soy muy exigente, me como mucho la cabeza cuando las cosas no me salen bien y el míster me pedía tranquilidad".

El gol de Joselu, al primer toque tras un rápido desmarque, define el estilo de juego del atacante: "Casi todos mis goles son al primer toque, Ramón (Folch) ha visto bien mi desmarque y espero que nos sigamos entendiendo bien", dijo el delantero sobre el catalán, que le dio el pase de gol. El Oviedo sumó ayer su segunda victoria fuera de casa y ahora el equipo piensa en el Elche, próximo rival en el Tartiere, donde los azules aún no saben lo que es conseguir los tres puntos: "Tenemos que tener claro que es muy difícil, habrá racha malas, pero esperemos que no se alarguen mucho. Hay que tener los pies en el suelo, ahora viene el Elche. Queremos conseguir la primera victoria en casa y empezar a mirar para arriba. Hoy (por ayer) ha sido una victoria justa, que despeja las dudas de la semana. El míster sabía cómo apretarle al Lugo y lo hemos conseguido. Sufrimos diez minutos, pero todo el mundo lo hace en Segunda", aseguró. Joselu se fue ovacionado del Anxo Carro: "Les agradezco los aplausos, siempre guardaré buenos recuerdos de esta afición". También destacó a la hinchada oviedista, que se desplazó en masa a Lugo: "Nos llevan en volandas y es algo que se nota en el campo".