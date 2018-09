Saúl Berjón: "Los jugadores del Oviedo serían titulares en cualquier equipo"

El Real Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón y posteriormente Saúl Berjón dio su valoración sobre la situación del equipo. El ovetense, uno de los capitanes, comentó la buena marcha del equipo y deseo que el Oviedo sume ante el Elche su primera victoria en el Tartiere (domingo, 16.00 horas).



Ánimos crecidos después de ganar al Lugo: "La semana cambia, el equipo consiguió lo que quería. Hicimos un buen partido fuera, pero esto acaba de empezae y ojalá seamos igual de fiables fuera que en casa. La gente lo merece, falta esa victoria. Seguramente la disfrutemos muy pronto".

El vestuario no se fía del Elche: "Un partido muy complicado, da igual que acaben de ascender. No sirve de nada el pasado, tenemos asumido que es difícil y no nos fiamos de ellos.

El partido ante el Lugo, uno de los mejores de la temporada: "El míster quiere jugar bien y apretar, lo que ha querido todos estos años. Nosotros lo intentamos hacer y a veces sale y otras no. "

Una plantilla con mucha calidad: "Hay una plantilla corta, pero de gente muy buena, que lo pueden hacer bien en cualquier momento. Cualquier jugador de este equipo sería titular en cualquier conjunto".

No destaca a ningún fichaje, todos son buenos: "Conocía a todos, menos a Alanís , pero me enfrenté con el México. Se fichó muy bien, incluso Javi Hernández, que lo trajeron para el filial y es muy bueno".